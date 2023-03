Salaires de Ligue 1 : le PSG sur une autre planète, l’OM se repositionne

L’inflation, ça concerne aussi les salaires des footballeurs.

Comme chaque année, le quotidien L’Equipe sort ce jeudi un dossier complet sur les salaires des clubs de Ligue 1. D’un point de vue générale, l’étude note tout d’abord l’augmentation globale des salaires dans le championnat de France. Comme depuis plusieurs saisons, le classement des salaires du championnat est outrageusement dominé par le PSG, sur une autre planète d’un point de vue financier. Sans grande surprise, le trio de stars composé de Kylian Mbappé (6 millions d’euros bruts mensuels), Neymar (3,675 millions d’euros) et Lionel Messi (3,375 millions d’euros) prend place sur le podium, avec une belle longueur d’avance. Les joueurs parisiens trustent même les 10 premières places du classement, avec notamment six salaires au dessus du million d’euros mensuel et les présences plus surprenantes de Juan Bernat (9e) ou Nordi Mukiele (10e).

Le classement complet des 30 plus gros salaires de la L1 : https://t.co/1rMF2lRZt2 pic.twitter.com/QQWTLNusdi — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2023

Au-delà des 15 joueurs du PSG présents dans ce classement, l’OM fait également une belle percée. Les Phocéens placent huit joueurs dont Jordan Veretout (13e), Alexis Sanchez (17e) ou encore Eric Bailly (18e), contre trois les deux saisons précédentes. En recul financièrement cette année, l’AS Monaco conserve quand même trois joueurs dans les plus gros salaires du championnat, dont Wissam Ben Yedder (11e). De son côté l’OL a également lâché de grosses rémunérations pour faire revenir des anciens de la maison (Lacazette, Lovren, Tolisso), sans grand succès sportif. Enfin, on note la présence surprise du nantais Moussa Sissoko (29e), invité surprise de ces 30 après l’avoir été régulièrement dans les 23 de Didier Deschamps en équipe de France.

