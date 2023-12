Suivez en direct le multiplex de la 17e journée de Ligue 1 !

Les résultats en direct :

Brest 4-0 Lorient

Clermont 1-0 Rennes

Lyon 1-0 Nantes

Montpellier 1-1 Marseille

Nice 0-0 Lens

PSG 1-0 Metz

Reims 1-0 Le Havre

Strasbourg 1-1 Lille

Toulouse 1-2 Monaco

22h16 : Bamba Dieng semble complètement sonné sur la pelouse de Brest après un gros choc avec Marco Bizot. On espère rien de trop grave, mais l’ancien Marseillais a l’air à l’ouest (sans mauvais jeu de mot).

22h13 : Fausse joie pour Reims, qui croyait faire le break grâce à Mohamed Daramy, finalement signalé hors-jeu.

22h11 : Rouge pour Monaco ! Golovin se fait sanctionner pour un gros geste d’humeur, voilà qui relance tout au Stadium.

22h11 : LE BUT DE L’OM !!! Il suffisait que je fasse des compliments au capitaine montpelliérain pour que Marseille égalise ! Veretout surgit et place une tête sur un centre millimétré de Clauss (me semble-t-il), ça fait 1-1 !

22h10 : Pendant ce temps, Savanier continue de faire des misères à l’OM. Pour l’avoir vu jouer du stade le week-end dernier, c’est assez impressionnant de facilité.

22h08 : AU TOUR DU PSG DE MARQUER ! Très beau centre de Kang-In Lee à destination de Vitinha, qui conclut à la façon d’un buteur. Paris a peut-être fait le plus dur.

22h07 : LE BUT LYONNAIS !!! Magnifique déboulé signé Cherki qui finit par servir le général Lacazette, pour finir tranquille. Lyon s’offre de l’air !

22h03 : C’est reparti !

21h52 : C’est la mi-temps sur toutes les pelouses, on va souffler un peu, avant de revenir pour le sextuplé de Doumbia !

21h49 : C’EST FOU !!! LE QUATRIÈME POUR KAMORY DOUMBIA !!!!!! Vous ne rêvez pas, le Malien vient de s’adjuger un quadruplé en une seule mi-temps, et Brest mène désormais 4-0. Un rêve absolu.

21h47 : ROUGE POUR CLERMONT ! L’arbitre va voir la VAR et décide d’expulser Maximiliano Caufriez juste avant la pause.

21h45 : MONACO PASSE DEVANT ! Wissam Ben Yedder s’offre un doublé en transformant un penalty obtenu quelques secondes auparavant par Folarin Balogun, accroché dans la surface. WBY ne célèbre pas.

21h44 : C’est confirmé, pas de hors-jeu, Strasbourg revient à hauteur !

21h42 : IL SUFFISAIT DE DEMANDER… BUT DE STRASBOURG ! Cafouillage dans la surface lilloise, Emegha en profite et trompe Chevalier à bout portant. C’est checké par la VAR, tout de même.

21h40 : J’ai comme l’impression que certaines équipes se mettent d’accord pour coller trois pions en trente secondes, puis plus rien pendant dix minutes.

21h35 : Pendant ce temps-là, Paris est toujours muet. Je n’ai pas le match en fil rouge sous les yeux, mais pas mal d’imprécisions techniques côté PSG a priori, selon le commentateur.

21h32 : Eh bien dites-moi, on a vécu vingt premières minutes relativement calmes, c’est clairement en train de s’agiter. Pour notre plus grand plaisir !

21h30 : C’EST COMPLÈTEMENT FOU !!! DOUMBIA S’OFFRE UN COUP DU CHAPEAU À BREST ! Lorient a la tête sous l’eau, et le milieu de terrain surgit au premier poteau pour couper un bon centre, quelle histoire !

21h28 : L’ÉGALISATION POUR MONACO ! Wissam Ben Yedder profite d’un petit jeu de flipper dans la surface pour crucifier son ancienne équipe, les Monégasques recollent.

21h26 : BUT À REIMS ! Les gars de Will Still prennent l’avantage grâce à Nakamura !

21h25 : LE DOUBLÉ POUR DOUMBIA !!! C’est fou, le Malien claque un deuxième pion en deux minutes grâce à un petit piqué subtil face à une équipe de Lorient totalement endormie

21h23 : QUEL BUUUUUT POUR BREST ! Kamory Doumbia envoie un pétard d’une pureté folle dans la lucarne d’Yvon Mvogo. On tient le premier bijou de la soirée !

21h22 : Carton rouge pour le HAC ! Rassoul N’Diaye se fait attraper par la patrouille, les gars d’Elsner finiront en infériorité numérique.

21h21 : BUT À STRASBOURG… POUR LE LOSC ! Zhegrova bosse parfaitement un centre du gauche, c’est dévié dans son propre but par un défenseur strasbourgeois. Lille fait une grosse affaire pour le moment !

21h18 : Drôle de départ dans ce multi en tout cas. Marseille et Monaco menés, aux autres prétendants pour l’Europe d’en profiter.

21h14 : BUUUUT DE MONTPELLIER ! Fayad ouvre le score pour le MHSC d’une tête au second poteau sur corner, c’est mal défendu par l’OM !

21h09 : Énorme brouillard à Nice, causé par un feu d’artifice tiré en tribunes. Le match a brièvement été interrompu peu après le coup d’envoi, ça a repris.

21h06 : BUT À TOULOUSE ! Magri donne rapidement l’avantage aux locaux en reprenant un centre avec pas mal de réussite ! Ça commence fort.

21h05 : LE PREMIER BUT DU SOIR POUR… CLERMONT ! Rennes craque déjà, c’est Nicholson qui punit une défense rennaise apathique.

21h04 : Je sais qu’il y a plusieurs écoles concernant les multiplex. Ceux qui adorent voir ce qui se passe sur toutes les pelouses, ceux qui préfèrent se focaliser sur un seul match. Vous êtes de quel côté ?

21h00 : C’est l’heure les amis ! Les rencontres démarrent un peu partout.

20h55 : Bon, Mbappé fête ses 25 ans aujourd’hui. La défense messine a plutôt intérêt à être prête.

20h50 : Un Père Noël qui descend du toit du Stadium à Toulouse… Elle commence bien, cette soirée.

20h45 : Je sais que c’est toujours une grosse galère de savoir la diffusion télé lors des multiplex, alors petit résumé ici. Prime Video diffusera un multiplex avec les neuf rencontres du soir, pendant que Nice-Lens sera à suivre sur Canal+ Foot, et PSG-Metz sur Canal+ Sport.

20h45 : Je vous lance quelques perches direct. Quelle équipe marquera le premier but du soir ? Quel joueur ? Quelle sera la plus grosse victoire ? Le nombre total de buts ?

20h45 : Bonsoir à tous les amateurs de Ligue 1 ! Dernier petit plaisir avant les fêtes, profitons-en ensemble. Il y aura plein de belles choses ce soir !

