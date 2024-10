Adi Hütter a aimé la réaction de ses joueurs à Zagreb

Le verre à moitié plein.

Longtemps, Adi Hütter et les Monégasques ont cru tomber dans un drôle de piège à Zagreb, ce mercredi. Sur la pelouse détrempée et quasiment impraticable du Dinamo, Denis Zakaria et les siens ont d’abord été menés 2 buts à 0. Jusqu’à revenir en toute fin de match grâce à une belle réaction d’orgueil (2-2). Résultat, les joueurs de la Principauté comptent tout de même quatre points en deux matchs de Ligue des champions grâce notamment à la belle victoire acquise face au Barça.

Retrouvez les 2️⃣ buts qui ont permis à nos Rouge & Blanc d'arracher un point sur la pelouse du Dinamo Zagreb 🎥 pic.twitter.com/UJZTZGThkQ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 2, 2024

Après la rencontre, le technicien autrichien Adi Hütter a préféré retenir le positif, saluant la belle force de caractère démontrée par ses joueurs : «Je ne peux pas dire que je suis heureux parce qu’on voulait gagner, mais c’est un bon point. Je suis satisfait de la mentalité affichée par mes joueurs dans des conditions difficiles. On est passé par des moments compliqués, mais j’ai aimé le fait qu’on n’ait pas abandonné. »

Avant de poursuivre : « C’est ce qui nous a permis de ramener un point. On devra faire attention parce qu’on ne pourra pas être chanceux à chaque fois. Ce soir, on l’a été un peu, mais tous les points sont difficiles à prendre en Ligue des champions, alors je suis content de ce qu’on a montré. Il fallait prendre des risques. Il fallait donner le signe aux joueurs qu’on voulait repartir avec au moins un point ou une victoire. On a eu le courage d’aller chercher ce match nul. »

À lire avec la voix de Rolland Courbis.

Monaco évite le naufrage à Zagreb