Le chant d'Olise

Manchester United voudra vite oublier la soirée du 6 mai 2024. Tout le contraire de Michael Olise et de Crystal Palace, qui ont envoyé un message à toute l’Angleterre en déplumant des Red Devils bien trop tendres (4-0). Aisance technique, percussion, finition chirurgicale : le Français a livré un récital, au point de faire s’asseoir l’expérimenté Casemiro. Ce genre de performance n’étonne plus grand-monde outre-Manche, où l’on commence à être habitué au talent du Bleuet. Sa saison a pourtant été semée d’embûches : blessé aux ischio-jambiers dès le mois d’août, Olise a rechuté en février. Pas de quoi ralentir l’éclosion de l’aiglon de Palace, auteur de neuf buts et de quatre passes décisives en seulement dix-sept matchs de Premier League. Ses stats en font le 5e joueur le plus décisif par minutes disputées du championnat, étant impliqué sur un but toutes les 83 minutes.

L’exploit de Michael Olise qui permet à Crystal Palace d’ouvrir le score 🤯#CRYMUN| #PremierLeague pic.twitter.com/ijWzw9m0V9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2024

Tâches défensives et arrogance

« Michael est en train de prendre de l’épaisseur et de devenir plus dur dans le duel, estime Sylvain Ripoll, qui l’a connu en équipe de France Espoirs de 2022 à 2023. La première de ses qualités, c’est son aisance technique, que ce soit dans le dribble ou dans la passe. C’est une carte technique maîtresse dans une équipe. » L’homme aux quatre nationalités (France, Angleterre, Nigeria, Algérie) n’est pas fâché avec le ballon, et cela se ressent dans les caviars qu’il offre régulièrement à Jean-Philippe Mateta, l’autre Français en forme de Palace. L’ailier droit a aussi su sortir du cliché du dribbleur peu attaché aux tâches défensives, qui lui a collé à la peau à ses débuts. « Chez les Espoirs, j’appréciais ses attitudes à la perte du ballon, se rappelle l’ex-sélectionneur des Bleuets. Quand il est passé de Reading à Palace, il a très vite compris que le collectif ne peut pas se permettre d’avoir des joueurs qui traînent la patte. »

Problème : Olise a souvent été taxé d’arrogant et de nonchalant. « Il a rendu fou plus d’un entraîneur », assurait à So Foot Mark Bowen, son coach à Reading. Le discours est diamétralement opposé du côté de Ripoll, qui n’a pas décelé de melon chez la nouvelle idole du South London. « Il a une telle facilité technique, à jouer avec la tête levée qu’on pourrait croire qu’il ne se donne pas à fond. Mais ce n’est qu’une impression, explique le technicien passé par Lorient. C’est quelqu’un de très investi, de très exigeant et qui est passionné par le foot. C’est le genre de joueur que les entraîneurs aiment avoir. Michael a été une très belle rencontre, à la fois sportive et humaine. »

Un citoyen du monde bientôt chez les Bleus ?

Michael Olise est en train de prendre son envol, et cela pousse le monde du foot à lever les yeux. Les clubs européens sont aux aguets, tout comme les sélections nationales auxquels le natif de Londres peut prétendre. Car étant né d’une mère franco-algérienne et d’un père anglo-nigérian, le chouchou de Selhurst Park fait face à un cruel dilemme : Olise peut représenter les Bleus, les Three Lions, les Super Eagles ou les Fennecs. La France semble avoir une place particulière dans le cœur du wonderkid, le joueur ayant choisi les Bleuets en 2018. Pour l’heure, l’ailier compte sept capes avec les U21 et deux avec les U18. Mais rien n’est fait pour Olise, ce dernier pouvant encore changer d’avis et opter pour un autre pays chez les A.

Le magnifique but solitaire de Michael Olise ! 😍🇫🇷 Le travail qu'il fait depuis la ligne médiane 😱#LUTCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/QUMoakIPWq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 25, 2023

Premier arrivé, premier servi. Dans le cas où l’équipe de France l’appelait pour l’Euro 2024, cela barrerait la route aux trois autres prétendants. Si cela reste difficile à imaginer tant Didier Deschamps privilégie souvent la stabilité de son groupe, cette sélection pourrait répondre aux lacunes de l’aile droite des Bleus, renforcées par la nouvelle blessure de Kinglsley Coman. L’attaquant du Bayern a repris l’entraînement en début de semaine, mais pourrait ne pas être totalement remis pour la mi-juin. Olise pourrait également profiter d’une liste élargie à 26 joueurs, permise par l’UEFA pour le prochain Euro. Le crack des Eagles constituerait alors une alternative solide à Moussa Diaby, choisi par DD lors du dernier rassemblement.

Reste enfin la question de son intégration dans un groupe dont le prodige londonien ne connaît pas grand-chose. Chez les Espoirs, le joueur de 22 ans avait su s’intégrer après un temps d’adaptation. « De prime abord, c’est quelqu’un de très réservé, qui a besoin de temps pour se sentir en confiance avec le groupe et le staff, resitue Sylvain Ripoll. Mais très vite, c’est devenu un coéquipier adoré par ses partenaires. » Autre point noir : ayant vécu la majeure partie de sa vie à Londres, Olise ne parle pas encore parfaitement la langue de Molière. « On sent qu’il n’est pas sûr de son français, qu’il hésite parfois à se lancer, admet l’ancien joueur du Stade rennais. Mais il demande souvent à échanger en français pour progresser, c’est son côté intelligent et exigeant. Il parle un bon français, mais on sent qu’il a passé beaucoup de temps en Angleterre. » Vu l’anglais approximatif de DD, c’est peut-être là où le bât blesse pour Michael Olise. En attendant, ses fans devront s’armer de patience jusqu’à la liste des convoqués pour le voyage en Allemagne, qui sera dévoilée le 16 mai.