Chelsea s’arrache pour dominer Crystal Palace

Chelsea 2-1 Crystal Palace

Buts : Mudryk (13e) et Madueke (89e, SP) pour les Blues // Olise (45e+1) pour les Eagles

Et un derby de Londres, un !

Grâce à un but rapide de Mykhaïlo Mudryk et un penalty tardif gratté et transformé par Noni Madueke, Chelsea arrache un succès précieux face à Crystal Palace (2-1).

Les Blues s’offrent une bonne entame, et si Dean Henderson et Marc Guéhi s’y mettent à deux pour s’opposer à Ian Maatsen (9e), Mudryk ouvre le score peu après grâce à une belle action de Malo Gusto (1-0, 13e). L’Ukrainien est même proche du doublé, mais bute cette fois sur Henderson (22e). Pas déméritants, les Eagles recollent grâce à Michael Olise, parfaitement trouvé au second poteau par Jordan Ayew (1-1, 45e+1).

Le second acte est nettement moins vivant, même si Jean-Philippe Mateta s’offre un joli rush pour aller solliciter Đorđe Petrović (56e). Les hommes de Mauricio Pochettino ont le ballon, mais ne parviennent plus à tenter leur chance, jusqu’à ce petit piqué à côté de Nicolas Jackson (74e). En manque de réussite, le Sénégalais est ensuite signalé hors-jeu alors qu’il pensait avoir libéré Stamford Bridge (77e). La vidéo sourit finalement aux Blues quand Eze fauche Noni Madueke dans la surface, accordant le penalty de la victoire au jeune attaquant (2-1, 89e).

Enfin un peu d’air !

Chelsea (4-2-3-1) : Petrović – Gusto, Disasi, Badiashile (Gilchrist, 90e+2), Colwill (T. Silva, 58e) – Gallagher, Caicedo – Maatsen (Lavia, 58e), Nkunku (Madueke, 71e), Mudryk (Broja, 71e) – Jackson. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Crystal Palace (4-2-3-1) : Henderson – Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell – Lerma (França, 90e), Richards – Olise, Eze, J. Ayew (Schlupp, 79e) – Mateta. Entraîneur : Roy Hodgson.

