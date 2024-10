Pronostic Crystal Palace Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool domine Palace et garde son siège de leader

La fin de saison dernière était très intéressante pour Palace qui avait terminé à la 10e place grâce à de très bons résultats dans le sprint final. Mais orphelins d’Olise parti pour le Bayern, les Eagles n’ont pas su poursuivre sur leur lancée et n’ont toujours pas gagné le moindre match en PL cette saison (3 nuls, 3 défaites). Récemment, c’est un nul à la maison contre United (0-0) et une défaite chez le mal classé Everton (2-1) qui ont été concédés. Pourtant, il y a du beau monde dans cette équipe, à l’image des internationaux anglais Eze, Wharton et Guéhi, ou encore de la paire d’attaquants Mateta (2 buts) et Nketiah, arrivé d’Arsenal et toujours pas buteur avec sa nouvelle équipe.

Liverpool est leader de Premier League et fait partie des 8 meilleures équipes de C1 après deux journées. L’arrivée d’Arne Slot est pour le moment un sacré point positif, et une série de 5 victoires est toujours en cours, après des succès contre Milan (1-3) et Bologne (2-0) en Ligue des Champions, et contre Bournemouth, les Wolves et West Ham sur la scène Anglaise. Toute l’équipe type alignée et même les remplaçants sont en forme, mais les garçons de ce début de saison restent Gravenberch (5 trophées d’homme du match), Salah (6 buts, 5 passes en tout) et Luis Diaz (5 buts en PL). Grâce à tout ce beau monde, ces Reds en forme devraient disposer d’Eagles bien loin du niveau de la fin de saison dernière et en difficulté avec cette 18e place.

