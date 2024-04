Liverpool tombe encore à domicile, contre Crystal Palace

Liverpool 0-1 Crystal Palace

But : Eze (14e) pour Crystal Palace

Mais qu’arrive-t-il à Liverpool ?

Déjà humiliés par l’Atalanta plus tôt dans la semaine, les Reds ont encore perdu à Anfield, ce dimanche, face à Crystal Palace (0-1). Une défaite terrible, qui permet à Manchester City de rester devant, et surtout, qui pourrait profiter à Arsenal (qui affronte Aston Villa à 17h30). Le retour d’Alisson dans les cages, absent depuis début février, devait apporter un peu de sérénité aux joueurs de Jürgen Klopp, mais il n’en a rien été.

EZE OUVRE LE SCORE POUR CRYSTAL PALACE ! 🤯 Les Eagles mènent déjà 1-0 à Anfield ! #LIVCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/ZPfFgsqB51 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 14, 2024

Sur le côté gauche de l’attaque de Palace Tyrick Mitchell a réussi à se faufiler et à glisser un centre parfait à destination d’Eberechi Eze, qui a parfaitement ouvert son pied droit à la fin du premier quart d’heure (14e). La situation suivante relève du miracle : au bout d’un sprint remarquable, Andrew Robertson a sauvé son équipe en dégageant sur sa ligne un ballon de Jean-Philippe Mateta destiné à aller au fond (18e). Les Rouges ont ensuite fait le siège de la surface de Palace jusqu’au bout, mais ont été particulièrement maladroits. Barre transversale de Wataru Endō (27e), arrêts de Dean Henderson devant Luis Díaz (29e), Mohamed Salah (34e) et Darwin Núñez (54e), raté de Curtis Jones (76e) : Liverpool est resté maudit jusqu’au bout du bout. Cela ressemble à une semaine maudite pour Klopp et sa bande, qui pourraient bien avoir tout perdu en l’espace de quelques jours.

MAIS QUEL ARRÊT DE DEAN HENDERSON APRÈS LE GESTE ACROBATIQUE DE LUIS DIAZ ! 🤯 C'EST QUOI CE DÉBUT DE MATCH DE FOLIE ! 😱#LIVCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/UR2nshGxhS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 14, 2024

En attendant, c’est une affaire en or pour Crystal Palace (14e), qui fait un pas de géant vers le maintien.

