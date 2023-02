Liverpool patauge face à Crystal Palace

Crystal Palace 0-0 Liverpool

« Les soirées d’samedi soir, quelquefois ça m’déçoit. »

En déplacement chez Crystal Palace, Liverpool n’a pas saisi l’occasion de se relancer dans la course à la quatrième place (0-0). Pourtant, les deux équipes ont touché du bois. D’abord Palace, par Jean-Philippe Mateta à la suite d’une perte de balle de Trent Alexander-Arnold (42e). Mohamed Salah l’a ensuite imité, avec une frappe en première intention sur la barre (49e). Le seul coup d’éclat du Pharaon, hormis une passe pour Cody Gakpo qui n’a pas réussi à cadrer (81e).

Privé de Darwin Núñez, touché à l’épaule, Liverpool a manqué de peps et multiplié les imprécisions tant dans les transmissions que dans la finition. Titulaire pour la première fois depuis quatre mois, Diogo Jota a ainsi tiré droit sur le gardien (18e) puis largement au-dessus (57e). Toujours aussi fébriles derrière, les Reds ont parfois joué avec le feu. À l’image de cette passe ratée d’Alexander-Arnold, dont Mateta n’a pas profité (12e). Personne ne s’est brûlé et Liverpool pointe au septième rang, à six points du top 4 avec un match de moins que Tottenham.

Il y a du pain sur la planche.

Crystal Palace (4-4-2) : Guaita – Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell – Doucouré, Lokonga, Schlupp (Eze, 71e), Olise – Mateta (Edouard, 71e), Ayew. Entraîneur : Patrick Vieira.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson – Henderson, Milner (Fabinho, 71e), Keita (Elliott, 46e) – Jota (Firmino, 71e), Gakpo (Bajčetić, 85e), Salah. Entraîneur : Jürgen Klopp.