S’abonner au mag
  • Brasileirão
  • J28
  • Palmeiras-Bragantino (5-1)

Un joueur argentin décisif en sélection et en club en moins de 24 heures

KM
Un joueur argentin décisif en sélection et en club en moins de 24 heures

Les plus belles (et fatigantes) 24 heures de sa vie.

Il s’appelle José Manuel Lopez et, dans la nuit de mercredi à jeudi, il honorait sa première sélection sous le maillot argentin à 24 ans. Un beau baptême puisque l’Albiceleste a écrasé Porto Rico sur le score de 6-0, en Floride, avec une passe décisive du petit nouveau pour Alexis Mac Allister, avant d’être remplacé à l’heure de jeu.

À peine le temps de savourer, le jeune argentin et son coéquipier Anibal Moreno ont dû prendre un vol privé dès la fin de la rencontre pour rejoindre le groupe de Palmeiras, leader, pour la rencontre face à Bragantino… dès le lendemain. 

Un but après une passe décisive la veille

Pour ne pas trop forcer, les deux joueurs ont débuté le match sur le banc, voyant leurs potes faire le boulot. Ils ont quand même participé à la fête après l’heure de jeu. José Manuel Lopez a débarqué sur la pelouse à la 78e minute, quand son équipe menait 3-1. Six minutes plus tard, il a trouvé le moyen d’être encore une fois décisif en inscrivant son 22e pion de la saison. 

L’attaquant a participé au triomphe de son équipe (5-1), qui a conforté son fauteuil de leader, trois point devant le dauphin Flamengo. Risque assumé et payant pour l’entraîneur de Palmeiras Abel Ferreira.

Prends ça, le calendrier surchargé !

Mondial U20 : l’Argentine rejoint le Maroc en finale et enchaîne les chambrages

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
98
16

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!