Un joueur argentin décisif en sélection et en club en moins de 24 heures

Les plus belles (et fatigantes) 24 heures de sa vie.

Il s’appelle José Manuel Lopez et, dans la nuit de mercredi à jeudi, il honorait sa première sélection sous le maillot argentin à 24 ans. Un beau baptême puisque l’Albiceleste a écrasé Porto Rico sur le score de 6-0, en Floride, avec une passe décisive du petit nouveau pour Alexis Mac Allister, avant d’être remplacé à l’heure de jeu.

À peine le temps de savourer, le jeune argentin et son coéquipier Anibal Moreno ont dû prendre un vol privé dès la fin de la rencontre pour rejoindre le groupe de Palmeiras, leader, pour la rencontre face à Bragantino… dès le lendemain.

Un but après une passe décisive la veille

Pour ne pas trop forcer, les deux joueurs ont débuté le match sur le banc, voyant leurs potes faire le boulot. Ils ont quand même participé à la fête après l’heure de jeu. José Manuel Lopez a débarqué sur la pelouse à la 78e minute, quand son équipe menait 3-1. Six minutes plus tard, il a trouvé le moyen d’être encore une fois décisif en inscrivant son 22e pion de la saison.

L’attaquant a participé au triomphe de son équipe (5-1), qui a conforté son fauteuil de leader, trois point devant le dauphin Flamengo. Risque assumé et payant pour l’entraîneur de Palmeiras Abel Ferreira.

Prends ça, le calendrier surchargé !

Mondial U20 : l’Argentine rejoint le Maroc en finale et enchaîne les chambrages