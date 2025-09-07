S’abonner au mag
L’UNFP demande à l’État d’agir contre les calendriers surchargés

Un énième avertissement.

À la suite des nombreuses blessures lors de cette fenêtre internationale, l’UNFP a publié un communiqué ce dimanche en alertant une nouvelle fois sur les conséquences désastreuses des calendriers surchargés sur la santé des joueurs. « Les matchs de qualification à la prochaine Coupe du monde, ces derniers jours, ont malheureusement vu les joueurs tomber comme à Gravelotte, Désiré Doué et Ousmane Dembélé n’ayant pas été les seuls, a pointé le syndicat. Si, ici ou là, les prises de conscience, bien tardives, alimentent aujourd’hui presse et réseaux sociaux, elles ne remettent pas en cause le fond du problème – un calendrier international irrespectueux, dangereux tant pour la santé physique que mentale des joueurs – puisque personne n’ose croire que la FIFA fera, à court terme du moins, machine arrière – Il le faudra bien pourtant !  »

« Nous demandons à l’État d’intervenir »

Démuni face à l’inaction générale, notamment de la FIFA, l’UNFP a décidé dans cette lettre de demander de l’aide à l’État par la voix de son président David Terrier : « Nous demandons à l’État d’intervenir puisqu’il est impossible, malgré de nombreuses communications, actions et dépôts de plainte, de faire entendre raison à la FIFA pour que, sur la base d’un véritable dialogue social qu’elle se refuse à mettre en place au mépris de la santé des joueurs, elle revoie avec toutes les parties prenantes son calendrier international, source de dérapages qui iront en s’amplifiant, a pointé celui qui dirige aussi Fifpro Europe. Que ce soit au niveau de la santé physique et mentale des joueurs, mais aussi dans le dérèglement de l’organisation et du financement du football domestique et de la protection des équipes nationales. »

C’est bon, le message est passé ?

Allemagne : l’heure de la stabilité

