Blessures de Dembélé et Doué : « le risque zéro n'existe pas » explique Deschamps

Blessures de Dembélé et Doué : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>le risque zéro n'existe pas » explique Deschamps

Une affaire d’État qui ne devrait pas en être une.

Depuis vendredi soir et les sorties sur blessure de Désiré Doué et Ousmane Dembélé face à l’Ukraine (0-2), le Paris Saint-Germain s’est lancé dans une bisbille avec l’équipe de France. Le club parisien accuse ainsi le staff des Bleus d’avoir traité l’état physique de ses deux joueurs avec légèreté et de devoir, désormais, en payer les conséquences. Invité de Téléfoot sur TF1, Didier Deschamps a ainsi tenu à donner sa version : « Si vous laissez les joueurs sur le banc, vous ne prenez pas de risques. À partir du moment où il y a des joueurs sur le terrain, le risque zéro n’existe pas. Le protocole prévoit qu’ils doivent venir acter leur blessure le lundi matin. On constate, on voit comment ça évolue. Dans la semaine qui a précédé, on a fait ça avec sérieux en demandant le ressenti du joueur avant chaque séance. »

Le ressenti des joueurs prime

Le sélectionneur en a également profité pour préciser que le ressenti du joueur prime sur le reste, en mettant en avant l’exemple de Désiré Doué : « Je sais que l’envie de jouer prend le pas sur beaucoup de choses. Mais si, au bout de vingt minutes, « Des » (Désiré Doué) me dit qu’il ressent quelque chose, je le remplace. » Pour rappel, Doué a été victime d’un coup au mollet droit et devra observer trois à quatre semaines de repos, de même que Dembélé, touché à l’ischio-jambier droit et potentiellement absent pour six semaines. Les deux coéquipiers manqueront ainsi la fin du mois de septembre, avec les réceptions de Lens, de l’Atalanta en Ligue des champions, et le déplacement à Marseille.

Le PSG souhaite réformer la collaboration médicale entre clubs et sélection

