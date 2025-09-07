L’enfant quitte la maison.

Supporters du Paris-SG, sortez vos mouchoirs : Presnel Kimpembe quitte le Paris-SG. Formé au club et sous les couleurs parisiennes depuis ses 10 ans, le défenseur central s’est officiellement engagé ce dimanche au Qatar SC. Sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2026, l’international français n’entrait plus vraiment dans les plans de Luis Enrique et son staff, notamment suite à sa rupture du tendon d’Achille début 2023.

« Merci, bon courage et à bientôt. » 💬 Famille parisienne, Presko a un message pour vous. ❤️💙 pic.twitter.com/Q1MmYTFS13 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 7, 2025

« Un honneur pour moi de défendre ces couleurs »

Dans une vidéo publiée par le Paris-SG, « Presko » a tenu à adresser un message aux supporters parisiens : « Ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d’années, a livré Kimpembe, visiblement ému. Ça a été un combat, forcément, mais aussi beaucoup de joie, de réussite, des rencontres et des belles valeurs comme le respect […] Je voulais remercier tout le club, mes présidents, le staff, tous les joueurs avec qui j’ai pu jouer, échanger et apprendre. Mais aussi remercier les supporters, parce que, sans vous, nous ne sommes rien. Ça a été un honneur de partager ces moments avec vous au Parc des Princes ou à l’extérieur. » S’il n’a joué qu’à cinq reprises la saison dernière, le défenseur de 30 ans espère bien se relancer avec l’actuel second de la Qatar Stars League.

