La Suède dit hej då à son sélectionneur Jon Dahl Tomasson

La chasse au nouveau sélectionneur est déjà ouverte à Stockholm…

Le revers concédé contre le Kosovo a été l’humiliation de trop. Dernière de son groupe avec seulement un petit point pris en quatre matchs pourtant jugés « abordables », la Suède a quasiment dit adieu à une qualification directe pour la Coupe du monde 2026. Ses espoirs reposent désormais sur un éventuel repêchage via la Ligue des nations. Le conseil de la Fédération suédoise de football (SvFF) a donc tranché ce mardi, fin de mission immédiate pour Jon Dahl Tomasson.

SvFF avslutar Jon Dahl Tomassons uppdrag SvFF tackar Jon Dahl Tomasson för sin tid som förbundskapten. — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 14, 2025

Un virage imposé pour se sauver

Dans un communiqué, la fédération explique sa décision par « les résultats décevants obtenus lors des qualifications ». Son président, Simon Åström, justifie ce changement par « la nécessité d’instaurer un nouveau leadership » avant la fenêtre internationale de mars, où la Suède pourrait encore disputer un barrage grâce à son classement en Ligue des nations. « Nous croyons que cette équipe peut atteindre la Coupe du monde si la possibilité du barrage est toujours ouverte », a ajouté le directeur technique Kim Källström, qui a tenu à saluer le professionnalisme de Tomasson, renvoyé au Danemark.

Et si c’était l’heure de Zlatan ?

