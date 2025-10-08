S’abonner au mag
Quatrième du Ballon d’or, il a tout plaqué pour vendre des aspirateurs

Quatrième du Ballon d’or, il a tout plaqué pour vendre des aspirateurs

Un changement radical.

Alors qu’il était au sommet de sa carrière dans les années 1990, le joueur suédois Tom Brolin a décidé de tout plaquer. Dans une interview à la Gazzetta dello Sport, l’ancien milieu de terrain de Parme est revenu sur sa fin de carrière en 1998, à seulement 28 ans. Quelques années plus tôt, il avait terminé à une prestigieuse troisième place à la Coupe du monde 1994 avec la Suède, et surtout au pied du podium du Ballon d’or, derrière Stoichkov, Baggio et Maldini. Rien que ça.

C’est du propre

En 1998, il arrête brutalement sa carrière, après quelques années au sommet avec Parme, pour se lancer dans un tout autre business : la vente d’aspirateurs« J’étais franchement fatigué de m’entraîner tous les jours, et d’autres projets me trottaient dans la tête, a-t-il révélé dans son interview. Un inventeur m’a abordé. Il m’a proposé son idée d’aspirateur ; j’ai littéralement été séduit et j’ai créé une entreprise avec lui. »

À 55 ans, l’ancien joueur de Leeds profite de la vie, comme le montre son compte Instagram, et ne semble pas regretter son choix : « J’avais besoin d’autre chose. Mon esprit était en quête de nouvelles expériences, et le fait d’être entrepreneur m’a aidé. »

Pour ne pas perdre d’aspiration donc.

