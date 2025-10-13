La Belgique terrasse le pays de Galles et valide pratiquement sa qualif

Pays de Galles 2-4 Belgique

Buts : Rodon (8e) et Broadhead (89e) pour les Dragons // De Bruyne (SP, 18e, et SP, 75e), Meunier (22e) et Trossard (90e) pour les Diables rouges.

Immense ouf de soulagement pour la Belgique.

Ce lundi, les Diables rouges se sont imposés à Cardiff face au pays de Galles (2-4), dans ce qui était sur le papier le match le plus piégeux de leur campagne de qualifications. Les hommes de Rudi Garcia font un grand pas vers la Coupe du monde 2026 : une victoire face au Kazakhstan ou au Liechtenstein suffira à valider le billet pour l’Amérique.

Une réaction rapide

Le match nul frustrant de ce vendredi face à la Macédoine du Nord (0-0) avait semé quelques doutes outre-Quiévrain. Et voir le pays de Galles en face, ce pays qui avait tant traumatisé le Plat pays lors du fameux quart de finale de l’Euro 2016, n’avait rien de rassurant. Le début de match a d’ailleurs fait remonter quelques vieux démons : dès les premières minutes, les Dragons gallois ont mis le feu dans la surface de Thibaut Courtois. Et sur un corner, Joe Rodon, oublié par toute la défense, place un coup de casque pour ouvrir le score (1-0, 8e).

Pas de panique pour autant. Les Belges vont éteindre les ardeurs du Cardiff City Stadium, d’abord grâce à un peu de réussite en premier lieu, il faut bien l’avouer. La main d’Ethan Ampadu, repérée par la VAR, offre en effet un penalty que Kevin De Bruyne transforme sans trembler (1-1, 18e). Les Diables se détendent et enchaînent illico presto : sur un long ballon, Jérémy Doku s’arrache pour sauver le cuir et sert parfaitement Thomas Meunier dans la surface (1-2, 22e).

👀 SUPERBE FRAPPE de Thomas Meunier pour donner l’avantage à la Belgique face au Pays de Galles ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/8SAXsLsm0P — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) October 13, 2025

La Macédoine trébuche

Plus détendue après la pause – malgré l’interruption d’un jeune rongeur venu tester la qualité de la pelouse –, la Belgique trouve une nouvelle fois la solution sur penalty. Daniel James, coupable d’une nouvelle main dans la surface, offre à Kevin De Bruyne l’occasion de s’offrir un doublé depuis les onze mètres (1-3, 75e). Si Nathan Broadhead pense relancer le match dans les dernières minutes (2-3, 89e), Leandro Trossard terrasse définitivement le Dragon d’une reprise à bout portant (2-4, 90e). Un succès ô combien précieux pour les Diables rouges, puisqu’en parallèle, la Macédoine du Nord a cédé la première place du groupe en concédant un match nul à domicile face au Kazakhstan (1-1).

