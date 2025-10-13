Une ancienne capitaine de la sélection anglaise prend sa retraite internationale

C’est décidément la journée des retraites internationales !

Millie Bright, ancienne capitaine de l’Angleterre, a annoncé ce lundi la fin de sa carrière internationale après près de dix ans de bons et loyaux services pour la Couronne. La défenseuse de Chelsea, âgée de 32 ans et qui compte 88 sélections pour 6 buts entre 2016 et 2025, avait fait partie de l’équipe qui avait remporté l’Euro 2022 et qui avait atteint la finale de Coupe du monde 2023 (perdue face à l’Espagne).

« Une question de feeling »

« Personne ne peut prendre cette décision à votre place. C’est une question de feeling », a expliqué Millie Bright dans son podcast Daly Brightness. Un feeling qui lui disait, depuis plusieurs mois, que le moment était venu. Cet été, elle avait déjà fait un pas de côté avant l’Euro 2025 – finalement remporté par l’Angleterre sans elle –, confiant ne pas se sentir à 100 % physiquement et mentalement. « J’ai profité de l’été pour réfléchir, mettre de l’ordre dans mes idées et soigner mon genou. Cela m’a permis de prendre du recul, et je suis incroyablement fière et honorée d’avoir joué pour l’Angleterre pendant si longtemps », a expliqué la désormais ancienne internationale. « Les gens se demanderont pourquoi, mais on sait quand il est temps de passer le relais. »

Sarina Wiegman, la sélectionneuse des Lionesses, lui a déjà rendu hommage dans le communiqué de la Fédération anglaise : « C’est une vraie leader, je sais combien il y a de respect pour Millie, non seulement par rapport à tous ses trophées gagnés, mais surtout grâce à la manière dont elle se conduit. »

Thanks, captain !

