Euro 2025 : l’Anglaise Lauren Hemp s’offre un drôle de trophée

Lego-lego-lisation !

Et si le secret des Three Lionesses pour remporter l’Euro 2025 face à l’Espagne résidait dans leurs hobbys ? Selon un article de la BBC, les joueuses anglaises ont (presque) toutes un passe-temps entre les matchs qui leur permet de garder les idées claires. Ainsi, la révélation du tournoi Michelle Agyemang s’est elle fait livrer un piano, instrument qu’elle pratique en plus de la basse et de la batterie. L’attaquante de Chelsea Aggie Beever-Jones a quant à elle usé un paquet de pellicules pour créer un journal de bord photographique, tandis que sa coéquipière en défense Esme Morgan a installé un salon de beauté dans sa chambre pour chouchouter ses partenaires.

Jeu de pieds, jeux de société

Pendant que Leah Williamson, Keira Walsh, Ella Toone, Alessia Russo et Beth Mead disputaient des parties de Monopoly endiablées, Lauren Hemp délaissait la construction d’hôtels tout en donnant quand même dans la brique. L’ailière gauche de Manchester City est en effet fan de Lego. « J’aime bien faire ça pour me détendre », expliquait-elle l’an dernier dans une interview au Telegraph. « J’ai récemment fabriqué un petit modèle, un mini patin à roulettes, qui était plutôt cool. Et j’ai récemment dû monter des meubles Ikea pour tous les ranger sur des étagères car pour ils envahissent ma maison ! »

Pendant l’Euro, Hemp s’est détendue en construisant tout d’abord le château de La Belle et la Bête et, après être rentrée chez elle, s’est offert un nouveau kif en reproduisant à taille réelle le trophée de l’Euro, remporté pour la deuxième fois de suite par l’Angleterre. Une performance saluée par la direction du groupe elle-même.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Attention à ne pas le faire tomber maintenant.

Le tir au but de Chloe Kelly a été tiré avec plus de puissance que la frappe record de Premier League