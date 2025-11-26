Non, l’appel de Sarina Wiegman n’était pas un spam

Sarina Wiegman est tombée sur la messagerie.

Quand le téléphone de Freya Godfrey a sonné, la milieu de terrain de London City, 20 ans, n’a tout simplement pas décroché. « Je suis quelqu’un de très prudent, si je n’ai pas votre numéro dans mes contacts, je ne réponds pas », confie la joueuse dans un entretien publié ce mercredi dans le Guardian. « C’est tout simplement du spam », suppose-t-elle. Sauf que le « spam » en question, c’était Sarina Wiegman.

Première convocation chez les Lionesses

Quelques minutes plus tard, Siri lui lit le texto : « Salut, c’est Sarina. » Malgré sa grande forme ces dernières semaines – un doublé et un titre de joueuse du match contre Tottenham –, elle décrit « un choc énorme ».

Elle rappelle aussitôt la sélectionneuse, qui lui annonce sa première convocation avec les Lionesses pour les matchs contre la Chine à Wembley et le Ghana à Southampton. « Je n’arrêtais pas de dire merci parce que je ne savais pas vraiment quoi dire d’autre. J’étais vraiment très heureuse, très excitée », raconte-t-elle.

A first senior call-up for Freya Godfrey! 🤝 pic.twitter.com/J3LAz68XBZ — Lionesses (@Lionesses) November 18, 2025

Le parcours de Godfrey n’a pourtant rien d’un tapis rouge : formée à Arsenal, prêtée à Ipswich, puis à Charlton avant d’atterrir à London City cet été, elle a dû composer avec des blessures et des découragements en série. Pleinement disponible seulement depuis le 5 octobre, son temps de jeu lui permet enfin de « commencer à montrer ce (qu’elle peut) faire ».

La joueuse de London City avait pourtant déjà été convoquée en sélection jeune, où elle était passée capitaine, puis nommée avec les moins de 23 ans.

Elle pensera bien à enregistrer Wiegman dans ses contacts.

