La FA sort les crocs pour Sarina Wiegman

La Fédération anglaise montre les crocs pour garder Sarina Wiegman

Euro 2017 ? Victoire. Coupe du monde 2019 ? Finale. Euro 2022 ? Victoire. Coupe du monde 2023 ? Finale. Sarina Wiegman s’est imposée comme une machine à gagner dans le paysage du football féminin international. Elle le prouve encore cet été à la tête de l’Angleterre, avec qui elle jouera la finale de l’Euro dimanche contre l’Espagne. Le directeur exécutif de la Fédération anglaise, Mark Bullingham, n’est pas avare d’éloges à son égard.

« La personne la plus calme du stade »

« Je tiens à rendre hommage à Sarina. Cinq tournois disputés et cinq finales atteintes, c’est phénoménal. Je ne pense pas que quiconque ait jamais approché ce niveau par le passé, et ce sera très difficile à égaler à l’avenir, affirme-t-il dans des propos rapportés par la BBC. Avant le tournoi, j’avais dit que nous avions de la chance de l’avoir et je le pense toujours. Je trouve qu’elle a été incroyable. C’est une entraîneuse vraiment spéciale, et nous sommes ravis de l’avoir parmi nous. »

« Elle garde toujours son sang-froid, et la façon dont elle transmet cela sur le terrain… Elle semble être la personne la plus calme du stade. Je suis convaincu que cela aide dans les moments critiques », poursuit Bullingham, totalement sous le charme de celle qui a pris les rênes des Lionesses en 2021. Wiegman est sous contrat avec la FA jusqu’en 2027 et son boss prévient : elle n’est à vendre « à aucun prix ».

Les barbelés sont bien installés.

