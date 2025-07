Bonmatí meilleure joueuse de l'Euro, Agyemang meilleure jeune

Maigre lot de consolation.

Si sa sélection espagnole a échoué aux tirs au but en finale de l’Euro contre l’Angleterre, Aitana Bonmatí a malgré tout eu le privilège de soulever un trophée au St. Jakob-Park de Bâle : celui de la meilleure joueuse du tournoi. Pas de quoi redonner le sourire à la Catalane de 27 ans, néanmoins. La Ballon d’or en titre, atteinte d’une méningite juste avant l’Euro, a notamment inscrit l’unique – et splendide – de la demi-finale remportée en prolongation contre l’Allemagne, mais a manqué son tir au but au pire moment, lors de l’ultime séance de la compétition ce dimanche.

🇪🇸 Aitana Bonmatí is named #WEURO2025 Player of the Tournament ✨ pic.twitter.com/I4wslqUiBk — UEFA Women’s EURO 2025 (@WEURO2025) July 27, 2025

Michelle Agyemang, le tube de l’été

Véritable révélation de la compétition, l’attaquante d’Arsenal Michelle Agyemang, 19 ans, a quant à elle été désignée meilleure jeune joueuse de la compétition. La supersub anglaise, qui n’avait eu le droit qu’à cinq minutes de jeu lors de la phase de poules, s’est illustrée en égalisant à deux reprises dans des matchs de la phase à élimination directe : contre la Suède en quarts, puis au bout du temps additionnel contre l’Italie en demies. « Je suis tellement heureuse. Je crois que j’ai pleuré », a réagi l’ailière, prêtée à Brighton cette saison. « Je suis tellement reconnaissante. C’est surréaliste d’être arrivée aussi loin, aussi vite. »

On a déjà hâte de voir la suite.

Revivez la victoire anglaise en finale de l'Euro féminin