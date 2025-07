Une audience folle à la télé anglaise pour la finale de l’Euro

Visiblement, les Anglais se foutaient de la dernière étape du Tour de France à Montmartre.

Trois ans après son titre obtenu à Wembley, l’Angleterre a remporté son deuxième Euro d’affilée contre l’Espagne après une séance de tirs au but haletante. De Plymouth à Hull en passant par Rugby et Blackpool, plus de 12 millions d’Anglais étaient devant leur télé ce dimanche pour regarder la finale du championnat d’Europe entre les Lionesses et la Roja.

Record de l’année

Le nouveau sacre de la bande de Sarina Wiegman est devenu le programme le plus visionné à la télévision anglaise en cette année 2025. Ce pic d’audience record s’explique en grande partie par la montée en puissance du football féminin outre-Manche. Depuis l’Euro 2022 remporté à domicile par les Lionesses, la population anglaise suit effectivement les aventures de l’équipe nationale avec grand intérêt.

Chloe Kelly s’est donc amusée devant 12 millions de ses compatriotes.

Bonmatí meilleure joueuse de l’Euro, Agyemang meilleure jeune