Chloe Kelly, le retour en grâce

Quand le mot « Euro » s’invite dans une discussion avec Chloe Kelly, il y a de grandes chances que ses yeux se mettent à briller, ses mains à trembler et que ses oreilles se rappellent un bruit : la fureur de Wembley du 31 juillet 2022. Ce jour-là, la foule anglaise hurle son nom à l’unisson. Grâce à un but marqué pendant la prolongation de la finale de l’Euro contre l’Allemagne, l’attaquante de Manchester City offre le premier titre de l’histoire aux Lionesses. Le lendemain, Tap-in Queen, son nouveau surnom, se retrouve à la une des journaux et tabloïds anglais. Les demandes d’interviews affluent, et son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux explose. Désormais sur le devant de la scène, elle doit confirmer un nouveau statut : star d’une sélection prête à rafler tous les trophées à venir.

Sauf que les trois années suivantes, Tap-in Queen n’a pas eu la vie facile. À Manchester City, elle est devenue une Bench Queen, voire une Loft Queen, expression utilisée pour définir les indésirables d’un effectif. Et pourtant, Kelly est à nouveau sélectionnée à l’Euro par Sarina Wiegman. Un destin que personne, pas même la principale concernée, n’aurait imaginé sept mois plus tôt, tant son début de saison à City fut périlleux. Dès les premiers matchs de l’exercice 2024-2025, l’ailière ne rentre pas dans les petits papiers de son entraîneur Gareth Taylor. Titularisée une seule fois en Women Super League entre septembre et décembre, Chloé Kelly décide de chercher une porte de sortie au mercato d’hiver, six mois avant la fin de son contrat avec les Skyblues. Mais Manchester bloque son départ dans un club du championnat, histoire de ne pas renforcer ses concurrents.

Avant de signer chez les Gunners, j’ai hésité à mettre ma carrière en pause. Chloe Kelly

À quelques heures de la fin du marché des transferts, la Citizen poste un message sur les réseaux sociaux concernant sa situation. Elle affirme que des employés du club divulguent des fake news à son égard aux journalistes afin de repousser les possibles acheteurs. Preuve que la relation entre les deux parties est au plus bas, Chloe Kelly accuse également le board mancunien de dicter l’avenir des joueuses sans considérer leurs choix de carrière. Cette affaire, dévoilée aux yeux du monde, pousse Manchester City à libérer sa joueuse à une heure de la fin du mercato. Kelly finit donc par s’envoler à Arsenal, son club formateur, pour un prêt de six mois. « Avant de signer chez les Gunners, j’ai hésité à mettre ma carrière en pause. Je pense que les suiveurs du football ne comprennent pas les émotions que peuvent vivre les joueuses », avait-elle indiqué à la BBC une fois sortie du pétrin mancunien.

Chronique d’une résurrection

Dans le nord de Londres, la joueuse de 27 ans retrouve les joies du football. « Il n’y a pas un jour où je ne souris pas depuis que je suis arrivée au club. L’équipe et le staff m’ont redonné le sourire et j’en serai toujours reconnaissante. » Après une entrée en jeu pour reprendre le rythme dans le North London Derby contre Tottenham, l’internationale anglaise gagne sa place de titulaire sur le front de l’attaque des Gunners. Aux côtés de la redoutable numéro 9 Alessia Russo, également présente ce soir pour jouer un mauvais tour à la France, elle performe à nouveau en championnat, mais aussi en Ligue des champions. Sous la tunique rouge, Chloe Kelly et sa bande éliminent coup sur coup le Real Madrid, l’OL Lyonnes (quel nouveau nom horrible) et le Barça en finale.

📆 January: Frozen out at Manchester City 🥶 📆 May: Wins the Champions League with Arsenal 🏆 Some season for Chloe Kelly! pic.twitter.com/1NFAgBHuEE — ITV Football (@itvfootball) May 24, 2025

Plus d’un mois après ce parcours européen magique, l’Anglaise s’est engagée définitivement avec Arsenal début juillet, ce qui n’a pas manqué de faire réagir la sélectionneuse Sarah Wiegman au micro de Sky Sport : « Je suis très heureuse pour elle. Chloe est en grande forme sur et en dehors du terrain. Maintenant, elle peut se concentrer sur la compétition. » Bien que la tendance veuille que Wiegman titularise le trio magique Lauren Hemp – Alessia Russo – Beth Mead devant, la sélectionneuse compte sur Kelly en sortie de banc. Ce rôle de joker de luxe, qu’elle avait endossé à merveille lors de la finale du dernier Euro, convient à ses qualités. Habile en débordements, puissante dans les duels, et capable de déclencher des lourdes frappes de balle (elle avait notamment marqué un penalty à 111 km/h lors de la dernière Coupe du monde, soit une vitesse plus rapide que tous les buts inscrits en Premier League cette saison-là, NDLR), Chloe Kelly devra être surveillée par l’arrière-garde française. Au risque de la laisser achever son voyage vers la résurrection.

Grosse embrouille entre Allan Saint-Maximin et Fenerbahçe