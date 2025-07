Michelle Agyemang, a star is born

Dans un nouveau scénario digne des meilleures pièces de William Shakespeare, l’Angleterre a encore renversé une situation plus que délicate. Au pied du mur face à l’Italie, elle a arraché l’égalisation sur le fil dans le temps additionnel avant de faire plier son adversaire en prolongation (2-1, AP). À l’issue de cette rencontre folle, un nom émerge particulièrement chez les supporters et dans les bouches des Lionesses avec les médias : Michelle Agyemang. Entrée en jeu à la 85e minute, l’attaquante d’Arsenal de 19 ans n’a mis que onze petites minutes pour sauver les siennes, pourtant au bord du précipice.

Ce n’est pas le premier miracle qu’elle réalise. Buteuse 41 secondes après son entrée en jeu lors de sa première sélection, la fan d’Olivier Giroud et Theo Walcott avait permis aux Anglaises, pourtant menées de deux buts par la Suède en quarts, d’y croire en égalisant à la 81e minute (2-2, 2-3 TAB). Arrivée à l’académie des Gunners dès l’âge de 6 ans, Agyemang ne cesse de griller les étapes. Alors qu’elle a été appelée pour la première fois par Sarina Wiegman en avril dernier, l’attaquante est déjà à 3 buts en 4 sélections.

Malgré son rôle de supersub, qui peut paraître frustrant, surtout au vu des performances un poil décevantes d’Alessia Russo (1 but, 3 passes décisives), la native de South Ockendon ne se pose aucune question, ce qui est sûrement l’une de ses plus grandes forces : « Elle a cette confiance en elle qui lui permet de faire ce qu’elle vient de faire, a analysé sa capitaine Leah Williamson. Il faut croire en soi quand on est jeune, surtout quand on joue ce genre de rencontre. Vu son comportement, elle mérite ce moment. Après l’autre soir et son but contre la Suède, tout le monde connaissait son nom et on pourrait pardonner à quelqu’un d’être satisfait d’avoir réussi ça. Elle a encore réussi et c’est une héroïne ce soir. J’espère qu’elle appréciera ce moment à sa juste valeur. »

19-year-old Michelle Agyemang has come off the bench in both the Euros quarterfinal and semifinal to score late goals and keep England in the game. Unreal impact 🤯 pic.twitter.com/NXOQqVSgy7 — ESPN UK (@ESPNUK) July 22, 2025

L’histoire aurait pu être encore plus belle si son lob subtil n’avait pas heurté la barre transversale à la 117e minute. Qu’importe, quelques secondes après sa belle action, les Lionesses obtiendront un penalty, que Chloe Kelly transformera en deux temps (119e). La qualification dans la poche, ses partenaires n’ont eu que des mots doux pour elle devant la presse, dont la dernière buteuse du soir. « Michelle est incroyable, a déclaré Kelly, admirative. Elle a le monde à ses pieds. C’est une jeune joueuse promise à un brillant avenir et je suis absolument ravie pour elle. » Prêtée par son club de cœur à Watford puis plus récemment à Brighton & Hove Albion cette année, Agyemang devrait logiquement gratter bien plus que quatre petits matchs avec les Gunners après cet été d’ores et déjà radieux. Mais avant cela, l’attaquante et ses coéquipières disputeront le 27 juillet prochain leur troisième finale de grand tournoi consécutive, face à l’Allemagne ou l’Espagne. La question est maintenant de savoir si la nouvelle coqueluche des Lionesses sera titularisée pour conserver la couronne ?

