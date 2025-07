L’Angleterre arrache les demies au bout de la nuit !

Suède 2 – 2 (2-3 TAB) Angleterre

Buts : Asllani (2e) et Blackstenius (25e) pour la Suède // Bronze (79e) et Agyemang (81e) pour l’Angleterre

Tirs aux buts réussis : Zigiotti et Bjorn pour la Suède // Russo, Kelly et Bronze pour l’Angleterre

Tirs aux buts manqués : Angeldal, Erkisson, Falk, Jakobsson et Holmberg pour la Suède // James, Mead, Greenwood et Clinton pour l’Angleterre

Jusqu’au bout du bout de la nuit, et à l’issue d’une séance de tirs au but hors du temps, l’Angleterre accède aux demi-finales de l’Euro. Dans un stade zurichois à guichets fermés, réunissant plus de 22 000 âmes venues assister à une (possible) passation de pouvoir, Suédoises et Anglaises se sont livrés une bataille sans merci, à deux facettes. Une mi-temps, suédoise, la seconde anglaise et à l’arrivée, une prolongation suffocante aboutissant sur ces injustes tirs au but. À l’arrivée ce sont les Anglaises qui filent au tour suivant, et font parler leur statut de Champion d’Europe en titre.

Cueillies à froid

Sur un rythme presque militaire, la Suède fait comprendre à tout le public du Letzigrund Stadion de Zürich qu’il ne fait pas bon d’arriver en retard. Dès la première minute de jeu, les joueuses de Peter Gerhardsson mettent à mal les Lionesses. Servie astucieusement par Balckstenius sur la première cagade de la défense anglaise, l’inévitable Kosovare Asllani croise une frappe limpide qui vient tromper Hampton (1-0, 2e).

Douchées, les championnes d’Europe en titre tentent de réagir, mais Lauren Hemp heurte la barre. Une sueur froide très vite essuyée par la Suède, et un amour de ballon distillé par Zigiotti dans la profondeur vers Stina Balckstenius. Même tarif : frappe croisée et filoche (2-0, 25e). Un score logique qui ne bouge pas jusqu’à l’entracte, et reflétant au minimum l’ultra-domination suédoise sur une formation anglaise perdue tactiquement et dominée sur chaque duel.

Puis le réveil anglais

Le second acte voit du mieux côté Lionesses. Toutes les lignes semblent avoir retrouvé en stabilité, surtout celle de l’attaque qui sort de son sommeil pour enfin porter du danger sur l’arrière-garde suédoise. Un bloc bas, qui semble n’attendre que le coup de sifflet final, et faisant le dos rond face aux vagues d’offensives anglaises.Loin d’être résignées, les joueuses de Sarina Wiegman ne lèvent pas le pied et voir leur pressing super-agressif récompensé. Opportuniste au second poteau, Lucy Bronze réduit logiquement la marque et redonne espoir à une équipe encore hors de ses pompes en début de seconde période (2-1, 79e).

Relancée, enragée et intenable, l’Angleterre poursuit son come-back deux minutes plus tard. Sur un nouveau centre, Hemp remet astucieusement à Agyemang dont la frappe à bout portant remet les siennes à égalité (2-2, 81e). Un revirement de situation nous offrant une fin de match chaotique, et par la même occasion une prolongation irrespirable. Trente minutes de rab, dans lesquelles les deux équipes se neutralisent pour la première fois de la rencontre. Et laissent des plumes, à l’image de la sortie sur blessure de la capitaine anglaise Leah Williamson.

Cette prolongation voit enfin du mieux côté Jaune et Bleu, et une frappe puissante de Janogy stoppée par Hampton. Côté anglais, on décide de retourner à la base en sortant du placard son légendaire kick and rush. Tout ce beau monde se retrouve, après 123 minutes de sueur, à se départager aux tirs au but. Une séance où les gardiennes auront brillé, et où les chevilles auront vacillé. À l’arrivée, ce sont les Anglaises qui ont été (un peu plus précises) et l’emportent (2-2, 2-3 TAB), et filent en demies, où elles défieront l’Italie mardi prochain, au stade de Genève (21h). Cruel scénario pour des Suédoises parties sur les chapeaux de roue, qui par la même occasion battent un record peu reluisant : celui du plus grand nombre de tirs au but manqués dans une même séance par une nation (5). Résultat des courses, les Lionesses ont fait respecter leur loi malgré leur méforme, et poursuivent leur chemin vers un improbable second titre européen d’affilée.

Suède (4-3-3) : Falk – Lundkvist (Holmberg 61e), Björn, Eriksson, Nilden – Andersson (Nilden, 106e) – Angeldal, Asllani, Zigiotti – Kaneryd (Jakobsson, 106e) – Blackstenius (Blomqvist, 117e) – Rolfö (Janogy, 78e). Entraîneur : Peter Gerhardsson.

Angleterre (4-3-3) : Hampton – Bronze, Williamson (Charles, 106e), Carter (Morgan, 70e), Greenwood – Toone (Mead, 70e), Walsh (Clinton, 104e), Stanway (Agyemang, 70e) – James, Russo, Hemp (Kelly, 78e). Entraîneuse : Sarina Wiegman.

