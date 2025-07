La bonne étoile de Berger

Rien ne prédestinait Ann-Katrin Berger à être l’héroïne de tout un peuple. Celle qui évoluait comme attaquante, puis au milieu de terrain lors de ses jeunes années, a connu sa première cape avec l’Allemagne en 2020 alors qu’elle était déjà âgée de 27 ans. Une carrière contrariée par le diagnostic d’un cancer de la thyroïde en novembre 2017, alors qu’elle venait tout juste de rejoindre Birmingham après deux ans à lutter avec Katarzyna Kiedrzynek pour garder les cages du Paris Saint-Germain. Huit ans plus tard, Berger a une nouvelle fois pris une revanche sur son destin contrarié en permettant à sa sélection de se qualifier dans le dernier carré de l’Euro 2025 alors que les éléments jouaient en défaveur de la Mannschaft.

Les combats de Berger

Alors que la portière d’1,80 mètre participait à son premier Euro en 2022 qu’elle aura passé sans disputer la moindre minute, quelques jours après la défaite en finale face à l’Angleterre (2-1), Berger a annoncé que son cancer était de retour, quatre ans après sa rémission. Un nouveau combat pour la native de Göppingen, dont elle garde aujourd’hui un tatouage derrière l’oreille droite pour camoufler ses cicatrices et la prévention qu’elle continue de dispenser autour d’elle comme elle l’a confié à la BBC en 2023 : « J’aime bien en parler. C’est un sujet dont personne n’aime parler, mais dans ma position, je pense que je peux aider les gens. »

Sa revanche, Berger l’a prise depuis. Elle aura été une pièce maîtresse de Chelsea où elle a glané pas moins de cinq titres de championne d’Angleterre, deux Coupes de la Ligue, trois Coupes d’Angleterre et un Community Shield, avant de s’envoler pour la NWSL et le club de Gotham où elle a été nommée comme meilleure gardienne du championnat en 2024. En sélection, également. Si Merle Frohms lui a longtemps été préférée durant le mandat de Martina Voss-Tecklenburg, l’ancienne du PSG s’est imposée comme une référence depuis les Jeux olympiques de Paris, où l’Allemagne s’est arrogé la médaille de bronze face à l’Espagne, un an après un Mondial 2023 totalement raté où les Allemandes étaient rentrées d’Australie juste après la phase de groupes.

Profession ? Spécialiste des tirs au but

Au fur et à mesure des années, « AKB » s’est forgé une solide réputation sur l’exercice des tirs au but, traumatisant les Lyonnaises en quarts de finale de Ligue des champions en 2023 après avoir repoussé les tentatives de Lindsey Heaps et de Wendie Renard. Alexia Putellas a également échoué face à la gardienne allemande en petite finale des JO 2024 (0-1) et ça a été au tour d’Amel Majri et Alice Sombath samedi de subir les foudres de la portière de Gotham, en partie grâce à une antisèche sur sa gourde qui détaillait les préférences des tirs adverses et son talent naturel pour l’exercice.

Majri a tiré dans la zone indiquée sur la gourde de Berger (et c'était lisible vu sa course). Sombath à droite, comme l'unique point indiqué également. À ceux qui continuent de croire que les tirs au but sont une loterie : arrêtez #WEURO2025 #FRAALL pic.twitter.com/gThbceHbZy — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) July 19, 2025

Elle a encore été contestée lors de la phase de groupes par son propre sélectionneur, notamment après le match face au Danemark (2-1) pour ses prises de risques, Wück déclarant même en conférence de presse qu’il devait s’entretenir « sérieusement avec elle pour envisager d’autres solutions, sinon je ne ferai(s) pas de vieux os » si sa gardienne continuait de dribbler dans sa surface. Des reproches loin d’atteindre la gardienne de 34 ans qui a par la suite justifié son approche de jeu en expliquant : « Cela peut paraître risqué, mais j’étais confiante. Je suis constamment sous pression aux entraînements, et j’adore ce style de jeu. On peut peut-être un peu modérer, mais je n’arrêterai certainement pas complètement. Si le sélectionneur a un avis différent, on verra si je change ou si je continue. »

Face aux Bleues, dans une rencontre pourtant bien mal embarquée pour les voisines d’outre-Rhin après l’expulsion de Kathrin Hendrich à la 13e minute et une ouverture du score concédée sur penalty où Berger n’a pas eu la main suffisamment ferme pour détourner la tentative de Grace Geyoro, la portière de Gotham s’est parfaitement rattrapée par la suite en réalisant neuf arrêts et empêchant surtout Janina Minge de marquer contre son camp dans la prolongation avec une détente qui restera l’une des images fortes de cet Euro. Contestée, mais toujours capable de se réinventer pour briller au moment décisif, Berger sera l’une des armes allemandes pour tenter de rallier une nouvelle finale européenne face à l’Espagne, qui malgré sa montée en puissance ces dernières années, n’a jamais battu la Frauenteam.

