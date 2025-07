Pour Griedge Mbock, la France a manqué d’agressivité

Il faut parfois savoir se faire violence.

Éliminée par l’Allemagne aux tirs au but en quarts de finale après une rencontre majoritairement passée à onze contre dix, la France n’a pas su profiter de sa supériorité numérique pour se qualifier dans le dernier carré. Alors forcément, il y a énormément de regrets.

Pour Griedge Mbock, capitaine des Bleues et présente face aux médias, le problème est assez évident : « C’est vrai qu’on a eu du mal à aller les chercher, et peut-être à s’entendre à des moments. Elles ont mis énormément d’agressivité, d’intensité et on a pêché sur ce domaine-là. Sur les deuxièmes ballons, on n’était pas forcément présentes. »

Des mots, des maux…

Sakina Karchaoui : « Que voulez-vous que je vous dise ?! »