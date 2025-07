Stat folle : Ekitike va devenir le cinquième palindrome de Liverpool

Ekitike dans un kayak sans ressasser.

Hugo Ekitike ne va pas seulement signer à Liverpool cet été. Il fait aussi entrer son nom dans une caste aussi restreinte qu’inutile : celle des palindromes passés par les Reds. Eh oui, Ekitike, sept lettres, trois voyelles et un miroir au milieu. À ce jeu-là, il deviendra le cinquième joueur palindrome (mais pas le premier rémois) recensé du côté d’Anfield, après Andrew Hannah, David Hannah, Ozan Kabak et… Sheyi Ojo. Un cercle très fermé, mais ouvert dans les deux sens quand même.

Une attaque en palindrome

L’ancien attaquant du PSG s’apprête à signer dans le nord de l’Angleterre pour la coquette somme de 78 millions et devrait passer sa visite médicale ce mardi, selon L’Équipe. Et si certains y voient un pur hasard, d’autres crient déjà au coup de com linguistique de la part de Liverpool. Dans un mercato où l’on vend des projets à coups de storytelling, un nom palindrome fait toujours le taf.

Et pourquoi pas un futur transfert à Everton ? Pour voir s’il est bon des deux côtés.

