Hugo Ekitike vers Liverpool : une belle petite (sur)prise

De plus en proche de Liverpool, Hugo Ekitike démontre que son passage à vide à Paris n’était qu’un incident. En débarquant chez les Reds , l’attaquant devra cependant assumer le poids d’un nouveau gros transfert et, pourquoi pas, se mettre à rêver des Bleus.

Pas grand monde, voire personne, ne s’attendait à lire cette information : Hugo Ekitike devrait rejoindre Liverpool. L’annonce n’a pas fait grand bruit, à l’image du joueur, mais surprend tout de même, puisque les Reds s’apprêteraient à offrir une somme importante et un contrat de six ans à l’attaquant, comme le précise RMC. Auteur d’une bonne saison avec l’Eintracht Francfort (15 buts, 8 passes décisives en Bundesliga), Ekitike a donc l’occasion de rebondir avec classe, dans une carrière qui a justement peut-être démarré trop vite.

À Liverpool, Ekitike pourra déjà bénéficier d’une certaine aisance tactique. Le départ de Darwin Núñez étant programmé (vers Naples visiblement), seul l’inamovible Mohamed Salah tient son rang. Plutôt mobile, en dépit de sa grande carcasse, l’attaquant pourrait être l’associé idéal de l’encore plus mobile Salah. En alternative, Liverpool pensait d’ailleurs recruter Alexander Isak, morphotype semblable au Français. Enfin, la future recrue disposera de la confiance de son entraîneur, Arne Slot, instigateur majeur de son transfert. Pour le temps de jeu, il n’y a donc pas vraiment lieu de s’inquiéter. Ne restent que les performances affichées sur le terrain. Sorti d’un joli exercice en Allemagne, Ekitike a ainsi retrouvé une excellente dynamique et prouvé qu’il était un buteur fait, loin des critiques – parfois injustes et gratuites – dont il était l’objet au Paris Saint-Germain.

L’occasion d’intégrer les Bleus ?

Au PSG justement, le Rémois débarquait avec l’étiquette du gros transfert collée au maillot. Acheté près de 30 millions après une saison seulement chez les professionnels, le jeune buteur se retrouvait propulsé au milieu de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, sans possibilité de manœuvrer. Une erreur de casting ou un simple rendez-vous prématuré, c’est selon, qui a longtemps fragilisé le statut de celui que l’on désignait alors comme le nouvel espoir de Ligue 1. Au-delà du montant déboursé par Liverpool, ce nouveau big deal peut donc faire office de réhabilitation, pour permettre à Hugo Ekitike de se stabiliser au plus haut sommet de l’échiquier européen, à 23 ans.

Bientôt installé en club, Ekitike pourrait aussi envisager de l’être en sélection. Récent convoqué chez les Espoirs (cinq capes, cinq buts depuis septembre 2024), l’attaquant peut aspirer à mieux en débarquant en Premier League. Si les choses se déroulent bien outre-Manche, l’opportunité de le voir intégrer la rotation de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2026 est belle. D’autant que le secteur axial de l’attaque bleue est en chantier depuis l’Euro. Toujours dans le flou tactiquement en équipe nationale, Kylian Mbappé peine à prendre ses marques dans ce rôle de 9, au même titre qu’Ousmane Dembélé, malgré la volonté de DD.

Derrière, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram alternent aussi question performance, tandis que les autres offensifs disposent de profils beaucoup plus adaptés aux couloirs (Bradley Barcola, Désiré Doué, Michael Olise). Privée d’un point de fixation depuis la retraite d’Olivier Giroud, la France a donc l’occasion de donner sa chance à Hugo Ekitike, qui n’est plus néophyte, mais qui pourrait le devenir avec un coq sur le torse.

6 docus foot à voir sur Society+ !