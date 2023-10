Jürgen Klopp donne une leçon à Didier Deschamps

Et toc !

Quand Jürgen Klopp n’est pas content, il n’hésite jamais très longtemps avant de le faire savoir. Ce jeudi, le volcanique entraîneur allemand de Liverpool était remonté à l’encontre de Didier Deschamps, avant que ses hommes ne le calment en étrillant Toulouse (5-1). Au micro de RMC Sport, le coach des Reds est revenu sur l’absence remarquée d’Ibrahima Konaté face aux Violets. « Il ne va pas jouer ce soir, il n’est même pas dans le groupe. J’aime absolument tout chez Ibou, a-t-il d’abord commencé, de manière à calmer le jeu sur une éventuelle sanction. Mais le problème, c’est qu’il a eu plusieurs blessures. »

Ni un choix tactique ni une punition donc, mais seulement un peu de repos accordé par celui qui s’est érigé en protestataire des calendriers surchargés. Jürgen Klopp a ensuite décidé de se jeter les deux pieds décollés sur son confrère français Didier Deschamps qui a titularisé le défenseur central lors des deux sorties internationales récentes contre les Pays-Bas et l’Écosse. « Monsieur Deschamps le fait jouer 90 et 87 minutes lors des deux derniers matchs, donc on lui a donné un peu de repos. Il aurait pu jouer ce soir, mais il doit aussi jouer dimanche, c’est ce que je lui ai dit. Monsieur Deschamps, c’est comme ça qu’on repose les joueurs. Pas trois minutes. »

Après tout, Liverpool n’en avait pas forcément besoin pour calmer le TFC.

N'Golo Kanté, toujours debout