Liverpool ramène Toulouse sur terre

Liverpool 5-1 Toulouse

Buts : Jota (9e), Endo (30e), Núñez (34e), Gravenberch (65e), Salah (90e+3) pour les Reds // Dallinga (16e) pour le TFC

En 2007, lors de leur venue à Anfield, les Toulousains avaient dû reconnaître qu’ils ne pratiquaient « pas le même sport » que Liverpool, dixit Pantxi Sirieix. Seize ans ont passé, mais le constat reste le même. Le dixième de Ligue 1 n’a pas fait le poids sur les terres du quatrième de Premier League, toujours aussi hostiles – seul le Real Madrid a réussi à s’y imposer en 2023. Emmenée par Darwin Núñez, l’équipe bis alignée par Jürgen Klopp a décroché, sans trembler, sa troisième victoire en trois matchs dans le groupe E (5-1). Malgré ce coup d’arrêt, pas question de s’alarmer du côté du Téfécé, qui reste bien placé.

Restes à charge

Liverpool s’est mis dans les meilleures dispositions en marquant tôt, grâce à un exploit de Diogo Jota. Le Portugais a récupéré le ballon dos au jeu, à la limite du rond central, et a mis la machine en marche : Cristian Cásseres a pris un courant d’air, Logan Costa un petit pont, et Guillaume Restes le premier but de la partie (1-0, 9e). Le gardien des Bleuets a en revanche évité le pire en s’opposant à Darwin Núñez à la suite d’un cafouillage (14e). Privés du ballon, les Violets ont tenté d’exister en cherchant rapidement à alerter Thijs Dallinga. Le Néerlandais n’a pas compris les intentions de Niklas Schmidt (3e) et Aron Dønnum (7e), mais la persévérance toulousaine a porté ses fruits. Dønnum a puni la montée de Joe Gomez et le mauvais alignement du capitaine Trent Alexander-Arnold en lançant son attaquant, qui s’en est allé battre Caoimhín Kelleher avec sang-froid (1-1, 16e).

🔥 TOULOUSE TRANSPERCE LIVERPOOL EN 2 PASSES. Et Dallinga égalise à Anfield. Enorme. pic.twitter.com/I3Hck95p2L — RMC Sport (@RMCsport) October 26, 2023

Piqués, les Reds sont repartis à l’assaut de la cage occitane, mais Restes s’est jeté au sol pour détourner le tir de Ryan Gravenberch, très remuant (27e). Plus discret, Wataru Endo est sorti de sa boîte pour claquer son premier but en rouge, d’un beau coup de tête, sur une galette d’Alexander-Arnold (2-1, 30e). Et cette fois, Liverpool n’a pas laissé le TFC respirer puisque Núñez a enchaîné avec une lourde frappe du gauche sous la barre (3-1, 34e). Vincent Sierro a bien tenté de sonner la révolte à 25 mètres, mais sa tentative, fuyante, sonnait davantage comme un signe d’impuissance (39e).

Graven’ dans la roche

Beau joueur, Kelleher a voulu relancer le match devant le parcage toulousain. Sa passe droit sur Dallinga a permis à Gabriel Suazo de se retrouver face au but, avec le seul Alexander-Arnold pour lui faire obstacle… et l’international anglais a réussi son coup en sauvant sur sa ligne (47e). Le Téf’ pourra s’en mordre les doigts. Guillaume Restes a maintenu le navire violet à flot en repoussant les assauts de Gravenberch (56e, 61e). Pas pour longtemps cependant : Núñez a mis la pagaille en éliminant Nicolaisen et Restes, tout ça pour frapper sur le poteau, mais Gravenberch a fini le boulot (4-1, 65e). Plutôt bien contenu par Moussa Diarra jusque-là, Mohamed Salah a même conclu la fête en signant son neuvième but en douze matchs (5-1, 90e+3). La barre était trop haute pour les Toulousains, qui n’ont pas réussi à exploiter leurs opportunités en contre, à l’image du tir trop écrasé de César Gelabert (78e). D’ailleurs, le Téf n’a plus gagné à l’extérieur depuis son déplacement à Nantes le 13 août. Bonne nouvelle (ou pas) : dans deux semaines, ce sera à Liverpool de débarquer au Stadium.

Liverpool (4-3-3) : Kelleher – Alexander-Arnold (Gakpo, 66e), Gomez, Matip, Chambers (Quansah, 66e) – Endo, Jones (McConnell, 86e), Gravenberch (Salah, 70e) – Elliott, Jota, Núñez (Scanlon, 66e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Toulouse (4-3-3) : Restes – Desler (Kamanzi, 73e), Costa, Nicolaisen, Diarra – Schmidt, Casseres (Gelabert, 67e), Suazo (Magri, 67e) – Dønnum (Genreau, 67e), Sierro, Dallinga (Begraoui, 80e). Entraîneur : Carles Martinez Novell.

