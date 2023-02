Le Real Madrid rosse Liverpool

Liverpool 2-5 Real Madrid

Buts : Núñez (4e) et Salah (14e) pour les Reds // Vinícius Júnior (21e et 36e), Militão (47e) et Benzema (55e et 67e) pour les Merengues

La Ligue des champions est une promenade de santé pour le Real Madrid. Voilà pourquoi ce mardi soir, les tenants du titre espagnols ont décidé de se donner un handicap, laissant Liverpool mener de deux buts dès la 14e minute avant de – vraiment – commencer à jouer. La suite ? Une balade, une raclée, un passage à tabac. Appelez ça comme vous voulez, mais Vinicius, Benzema (auteur chacun d’un doublé) et leurs copains ont fini par danser sur la pelouse d’Anfield au terme d’une rencontre intense (2-5).

La demi-heure dansante

Pressants et oppressants dès l’entame, pour une défense madrilène prise dans le tourbillon rouge, les hommes de Jürgen Klopp n’ont pourtant pas tardé à faire fructifier leur domination. Sur une récupération haute, Mohamed Salah a ainsi trouvé Darwin Núñez, venu s’incorporer entre Dani Carvajal et Éder Militão, pour conclure d’une talonnade astucieuse du droit, imparable pour Thibaut Courtois (1-0, 4e). Plus équilibrée par la suite, la partie n’a cependant pas cessé d’offrir les meilleures occasions aux Reds. Salah a ainsi placé une frappe croisée, vicieuse, à l’entrée de la surface (11e), avant d’être récompensé dans la foulée. La remise aérienne de Carvajal a en effet plongé Courtois dans le noir, s’emmêlant complètement les pinceaux, pour offrir à l’attaquant égyptien un pointu dans les cages vides (2-0, 14e). Ne pouvant difficilement faire pire, les Merengues ont finalement décidé de réagir après vingt minutes. Au une-deux avec Karim Benzema, Vinícius Júnior s’est chargé de ramener les siens à la surface d’un enroulé puissant (2-1, 21e). Un premier acte de folie, qui verra Carvajal et Militão se rattraper en sauvant sur leur ligne, un cafouillage du duo Salah-Núñez (26e), David Alaba se blesser sur la même action, et « Viní Jr. » égaliser. Le pressing du Brésilien sur son compatriote Alisson Becker a poussé le portier à manquer son dégagement, contré de la cheville par l’ailier, tout heureux de célébrer (2-2, 36e). Pas le temps de respirer.

Le réveil du 9

À peine reposés, les 22 acteurs ont dû remettre la même après la pause. Et l’instigateur du mouvement a été Militão, oublié au point de penalty sur un coup franc excentré de Luka Modrić, pour placer une tête et donner un premier avantage aux Blancos (2-3, 47e). Largement suffisant pour redonner le tempo, et libérer un Benzema jusque-là discret. Le show du Français a ainsi débuté sur un nouveau une-deux, cette fois aux côtés de Rodrygo, conclu d’une frappe en rupture, détournée par Joe Gomez (2-4, 55e). La suite s’écrira sous forme de récital, voyant Modrić transpercer le milieu de terrain anglais, trouver Vinícius Júnior en relais, et le « Nueve » terminer en fanfare, d’un crochet sur Alisson et d’un plat du pied gauche en lucarne (2-5, 67e). Sonné et bouilli, comme son adversaire en début de match, Liverpool ne se relèvera plus. Place au retour.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Robertson, Van Dijk, Gomez (Matip, 73e), Alexander-Arnold – Bajčetić (Elliott, 85e), Fabinho, Henderson (Milner, 73e) – Núñez, Gakpo (Firmino, 64e), Salah. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba (Nacho, 27e) – Valverde, Camavinga, Modrić (Kroos, 87e) – Rodrygo (Ceballos, 81e), Benzema (Asensio, 87e), Vinícius Júnior. Entraîneur : Carlo Ancelotti.