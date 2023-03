Karim Benzema : « On a maîtrisé notre sujet »

Le feu brûle, l’eau mouille, le Real gagne en Ligue des champions.

Sans surprise, le tenant du titre a eu la peau de Liverpool mercredi. Trois semaines après avoir climatisé Anfield (2-5), le Real Madrid a assuré sa place en quarts de finale avec un succès sur la plus petite des marges (1-0). Le buteur du soir, Karim Benzema, est revenu sur cette double confrontation au micro de Canal+. « On a fait le job au match aller, et puis au match retour on a respecté cette équipe de Liverpool en faisant un grand match avec beaucoup d’intensité, a-t-il résumé. Ce n’était pas un match facile. Ce sont des matchs de haut niveau, ça se joue sur des détails. On a eu quelques occasions, on a maîtrisé notre sujet. »

"Ça se joue à des détails" 🗣 L'analyse de Karim Benzema après la qualification du Real Madrid face à Liverpool ⚪️#RMALIV | #UCL pic.twitter.com/4dsWsGwbr5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 15, 2023

Grimaçant après son but, le Français s’est montré rassurant : « C’est le tibia, c’est un coup, mais tranquille. » Et de finir en se projetant sur le Clásico de dimanche à Barcelone : « Pour préparer une bonne Ligue des champions, il ne faut rien lâcher en Liga. Ils ont neuf points d’avance, on peut être à six points ce week-end, donc on va aller là-bas pour essayer de gagner. Rien n’est fini, on peut toujours rattraper ces points-là. Ça va être compliqué, mais il ne faut rien lâcher. » Pour le reste, le Nueve n’avait « rien à déclarer ».

Son allocution destinée au peuple attendra encore un peu.

Pourquoi la sono du Bernabéu a joué « You'll Never Walk Alone »