Le Real Madrid finit le travail contre Liverpool

Real Madrid 1-0 Liverpool

But : Benzema (78e)

La marche était trop haute. Contraint de remonter trois buts de retard, Liverpool n’a pas réussi à rééditer l’exploit de 2019 face au FC Barcelone. Transpercé le 21 février à l’aller (2-5), le vice-champion d’Europe s’est encore une fois incliné. Un résultat synonyme de sortie prématurée. Les Reds pourront se satisfaire d’avoir montré un visage bien plus cohérent, particulièrement défensivement. Mais en toute logique, ils ne seront que spectateurs des quarts de finale, quand le Real Madrid en sera acteur pour la 38e fois de son histoire. Un record, évidemment.

Prince Ali

La composition audacieuse de Jürgen Klopp, qui a commencé la partie avec quatre joueurs à vocation offensive, n’a pas vraiment porté ses fruits puisque le Real a dicté le tempo pendant la majorité de la première période. Luka Modrić a failli concrétiser d’une demi-volée pure, qui a frôlé la transversale (22e). Surtout, Alisson, fautif à l’aller, s’est montré infranchissable. Serein sur une tentative de Toni Kroos (11e) et décisif à bout portant face à Vinícius (14e), il a aussi brillé en déviant sur sa barre, du bout des gants, une soyeuse frappe du gauche d’Eduardo Camavinga (20e). Même avant que l’arbitre ne les signale en position de hors-jeu, Karim Benzema (3e) et Vinícius (26e) n’ont pas réussi à prendre le Brésilien à défaut.

Liverpool ne s’est néanmoins pas fait dévorer comme à Anfield. La passe hasardeuse de Dani Carvajal a offert une munition à Mohamed Salah : le Pharaon n’est pas parvenu à éliminer Antonio Rüdiger, alors il a servi Darwin Núñez, qui a buté sur Thibaut Courtois (7e). Diogo Jota a raté sa reprise de volée (19e), le coup de tête de Cody Gakpo a terminé très loin (27e) et celui de Núñez a tranquillement fini dans les mains du gardien (31e), mais les Reds ont fini par montrer davantage les crocs. L’Uruguayen a fixé Carvajal et obligé Courtois à s’employer (33e), puis c’est Cody Gakpo qui a sollicité le Belge d’un tir puissant (36e). De quoi nourrir encore un tout petit espoir…

Le Nueve au charbon

Le deuxième acte est resté dans la continuité du premier. Federico Valverde a coupé la passe d’Andrew Robertson et, lancé par Benzema, s’est présenté face à Alisson, encore vainqueur de son duel (53e). Salah a gâché une superbe opportunité en manquant sa transmission vers Núñez, qui était en position dangereuse (54e). Malheureusement pour eux, il s’agissait de la dernière fois que les Reds réussiraient à déstabiliser la défense merengue ce soir. Trent Alexander-Arnold a soulagé sa défense avec un bon retour pour gêner la frappe de Benzema (55e). Le latéral anglais s’est ensuite pris un coup du sombrero de Modrić, qui a enchaîné avec un centre destiné à Valverde, dont la tête a flirté avec la barre (63e).

Vinícius a continué ses œuvres, au grand dam d’Alexander-Arnold, pour trouver KB9 dans la surface. Le Ballon d’or a envoyé une sacoche au-dessus de la cage (69e), mais a fini par trouver le chemin des filets sur une nouvelle offrande du Brésilien, sanctionnant ainsi la passivité de Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté (1-0, 78e). Son 19e but de la saison, soit autant que son compère auriverde. Seul bémol : sa grimace, qui semblait traduire une douleur au tibia. Pour l’anecdote, Kostas Tsimikas a empêché Rodrygo d’alourdir la note (90e+2). Le Real célèbre son 300e match en Ligue des champions par une victoire et portera tous les espoirs de l’Espagne pour la suite de la compétition. Le reste de l’Europe n’a pas fini de cauchemarder : le rêve de la Decimoquinta est toujours d’actualité.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Carvajal (Vázquez, 86e), Militão, Rüdiger, Nacho – Modrić (Ceballos, 82e), Camavinga, Kroos (Tchouaméni, 84e) – Valverde, Benzema (Rodrygo, 82e), Vinícius (Asensio, 84e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson (Tsimikas, 90e+1) – Fabinho, Milner (Oxlade-Chamberlain, 73e), Gakpo (Carvalho, 90e+1) – Salah, Núñez (Firmino, 57e), Jota (Elliott, 57e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

