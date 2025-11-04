S’abonner au mag
La fresque de Trent Alexander-Arnold à Liverpool une nouvelle fois vandalisée

La plaie n’a pas encore cicatrisé.

Un peu plus de trois mois après son départ de Liverpool, Trent Alexander-Arnold est de retour dans le Merseyside. Après des débuts au Real Madrid gâchés par une blessure aux ischio-jambiers en début de saison, le latéral droit madrilène pourrait regagner les terrains pour la première fois depuis mi-septembre, ce mardi soir à Anfield.

Mais malgré la déclaration d’amour de TAA envers Liverpool de la veille, certains supporters des Reds n’ont toujours pas pardonné la « fugue » d’un des enfants du club.

Preuve en est, la fresque à l’effigie de l’ancien nº66 des Reds située à Sybil Road a été retrouvée vandalisée ce mardi matin, comme lors de l’annonce de son départ, mentionnant en espagnol « Adieu le rat ».

Arne Slot prêt à accueillir son ancien vice-capitaine

Alors qu’on se demande quel accueil Anfield réservera à Trent, son ancien entraîneur Arne Slot se dit déjà prêt à retrouver le vilain petit canard : « J’ai d’excellents souvenirs de lui, en tant que joueur et homme, il était mon vice-capitaine, a assuré Slot en conférence de presse ce lundi. Il aura un accueil chaleureux de ma part, mais on verra comment nos supporters réagiront, je n’en ai aucune idée.» 

Pourtant on lui chantait qu’il ne marcherait jamais seul, non ?

En direct : Liverpool - Real Madrid (0-0)

