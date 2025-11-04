La fresque de Trent Alexander-Arnold à Liverpool une nouvelle fois vandalisée

La plaie n’a pas encore cicatrisé.

Un peu plus de trois mois après son départ de Liverpool, Trent Alexander-Arnold est de retour dans le Merseyside. Après des débuts au Real Madrid gâchés par une blessure aux ischio-jambiers en début de saison, le latéral droit madrilène pourrait regagner les terrains pour la première fois depuis mi-septembre, ce mardi soir à Anfield.

Mais malgré la déclaration d’amour de TAA envers Liverpool de la veille, certains supporters des Reds n’ont toujours pas pardonné la « fugue » d’un des enfants du club.

Trent Alexander Arnold's mural this morning.... pic.twitter.com/VnBWxqPbyP — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 4, 2025

Preuve en est, la fresque à l’effigie de l’ancien nº66 des Reds située à Sybil Road a été retrouvée vandalisée ce mardi matin, comme lors de l’annonce de son départ, mentionnant en espagnol « Adieu le rat ».

Arne Slot prêt à accueillir son ancien vice-capitaine

Alors qu’on se demande quel accueil Anfield réservera à Trent, son ancien entraîneur Arne Slot se dit déjà prêt à retrouver le vilain petit canard : « J’ai d’excellents souvenirs de lui, en tant que joueur et homme, il était mon vice-capitaine, a assuré Slot en conférence de presse ce lundi. Il aura un accueil chaleureux de ma part, mais on verra comment nos supporters réagiront, je n’en ai aucune idée. »

Pourtant on lui chantait qu’il ne marcherait jamais seul, non ?

En direct : Liverpool - Real Madrid (0-0)