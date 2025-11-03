S’abonner au mag
  • C1
  • J4
  • Liverpool-Real Madrid

Trent Alexander-Arnold clame son amour inchangé pour Liverpool

KM
Trent Alexander-Arnold clame son amour inchangé pour Liverpool

Même chez les Blancos, le cœur reste Red.

Quelques mois après avoir versé ses dernières larmes à Anfield, Trent Alexander-Arnold s’apprête à revisiter ce mardi le jardin qui l’a vu éclore sous le maillot des Reds.

À l’approche de cet évènement, le latéral droit s’est exprimé auprès de Prime Video et n’a pas manqué de rappeler à quel point il reste un amoureux de Liverpool : « J’aimerai toujours ce club, je serai toujours fan de ce club, je serai toujours reconnaissant pour les opportunités qui m’ont été offertes et les choses que nous avons accomplies ensemble resteront à jamais gravées dans ma mémoire, assure l’Anglais. Peu importe ce qui arrivera, mes sentiments envers Liverpool ne changeront pas. »

Tout était écrit…

Blessé au biceps fémoral depuis la victoire des Madrilènes face à l’OM (2-1) en septembre dernier, Alexander-Arnold n’a depuis pas disputé la moindre minute. Et malgré l’absence du capitaine Dani Carvajal touché au genou droit, Federico Valverde devrait sûrement assurer sa place sur le flanc droit de la défense des Merengues.

Pourtant, TAA aurait déjà anticipé sa réaction s’il parvenait à marquer contre sans ancienne équipe : « Quand j’ai pris la décision de partir, je savais que j’allais rejouer contre Liverpool, c’était inévitable. […] Honnêtement si je marque, je ne célébrerai pas», a affirmé le joueur de 27 ans.

Même s’il est bon de rappeler qu’avant de marquer, il faut d’abord jouer.

Ibrahima Konaté trahi par Duolingo ?

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

00
Revivez Brest-Lyon (0-0)
Revivez Brest-Lyon (0-0)

Revivez Brest-Lyon (0-0)

Revivez Brest-Lyon (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!