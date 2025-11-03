Trent Alexander-Arnold clame son amour inchangé pour Liverpool

Même chez les Blancos, le cœur reste Red.

Quelques mois après avoir versé ses dernières larmes à Anfield, Trent Alexander-Arnold s’apprête à revisiter ce mardi le jardin qui l’a vu éclore sous le maillot des Reds.

À l’approche de cet évènement, le latéral droit s’est exprimé auprès de Prime Video et n’a pas manqué de rappeler à quel point il reste un amoureux de Liverpool : « J’aimerai toujours ce club, je serai toujours fan de ce club, je serai toujours reconnaissant pour les opportunités qui m’ont été offertes et les choses que nous avons accomplies ensemble resteront à jamais gravées dans ma mémoire, assure l’Anglais. Peu importe ce qui arrivera, mes sentiments envers Liverpool ne changeront pas. »

🚨 EXCLUSIVE: We spoke to Trent Alexander-Arnold ahead of an emotional return to Anfield on Tuesday 🔜 Watch the full episode of YOU:CL on our YouTube channel 🎥 pic.twitter.com/07n2ruRyRi — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 2, 2025

Tout était écrit…

Blessé au biceps fémoral depuis la victoire des Madrilènes face à l’OM (2-1) en septembre dernier, Alexander-Arnold n’a depuis pas disputé la moindre minute. Et malgré l’absence du capitaine Dani Carvajal touché au genou droit, Federico Valverde devrait sûrement assurer sa place sur le flanc droit de la défense des Merengues.

Pourtant, TAA aurait déjà anticipé sa réaction s’il parvenait à marquer contre sans ancienne équipe : « Quand j’ai pris la décision de partir, je savais que j’allais rejouer contre Liverpool, c’était inévitable. […] Honnêtement si je marque, je ne célébrerai pas », a affirmé le joueur de 27 ans.

Même s’il est bon de rappeler qu’avant de marquer, il faut d’abord jouer.

Ibrahima Konaté trahi par Duolingo ?