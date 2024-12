Espagne : l’arbitre de Rayo-Real Madrid fait polémique

Soirée noire pour un homme en rouge.

Ce samedi, le Rayo et le Real Madrid se livraient une bataille féroce (comme souvent) à Vallecas (3-3) pour la 17e journée de Liga. Outre ce nul spectaculaire, c’est surtout la prestation de l’arbitre, monsieur José Luis Munuera Montero, qui a fait jaser. En effet, l’homme au sifflet n’a pas forcément été dans sa meilleure forme – pour les deux équipes, toujours est-il utile de le rappeler – ce qui n’a pas manqué d’agacer le contingent merengue, dénonçant « une manipulation du déroulé de la compétition » via sa chaîne de télévision. Le point de rupture ? Vinícius Júnior. Le Brésilien a ainsi été averti à la 74e minute pour protestation, soit quelques instants seulement après son entrée en jeu et sera suspendu pour le prochain match contre Séville. Dans la foulée, l’ailier s’est aussi vu refuser un penalty, à la suite d’une intervention non-maîtrisée de Khalid Abdul Mumin, buteur dans ce match.

L’entraîneur du Rayo reconnaît qu’il y avait penalty

Interrogé sur cette histoire de penalty en conférence de presse, Iñigo Pérez, entraîneur du Rayo, s’est montré honnête : « Mumin met un coup à Vinícius… Nous avons revu les images sur notre moniteur vidéo avec mon assistant et pour nous, l’arbitre aurait pu siffler. Mais bon, dans ce genre d’action, c’est souvent de l’interprétation. » Pas de quoi faire décolérer le Real Madrid qui se réserve le droit de déposer une plainte auprès du comité arbitrale.

Florentino Pérez va donc renfiler le costume de parrain.

Le Real Madrid se fait chahuter par le Rayo Vallecano