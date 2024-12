La mystérieuse disparition de Raúl de Tomás

En mode Dennis Rodman.

Raúl de Tomás, alias RDT, a littéralement disparu des radars du Rayo Vallecano, 13e de Liga. Depuis plusieurs jours, l’attaquant vedette du club de Madrid ne s’est pas présenté aux entraînements et ne répond plus à ses coéquipiers, ni même via WhatsApp selon Relevo.

Le transfert le plus cher de l’histoire du Rayo

« Il est encore malade, il a toujours des soucis », a tenté de justifier l’entraîneur Íñigo Pérez lors d’une conférence de presse. Pas de détails. « Il ne s’est pas remis et il ne pourra pas être avec nous demain. » Cette absence étonne : De Tomás avait pourtant joué fin octobre le tour précédent de la Coupe du Roi face à Villamuriel (5-0), comme titulaire, où il avait marqué un doublé pour son seul match de la saison. Depuis son retour au Rayo en 2022 (avec un passage en prêt d’une année en 2018), RDT est passé du statut de star à celui d’énigme. Recruté comme le joueur le plus cher de l’histoire du club pour 11 millions d’euros en provenance de l’Espanyol, formé au Real Madrid, l’international espagnol n’a jamais réussi à répondre aux attentes.

Son agent, lui, a préféré pointer du doigt le manque de soutien du staff technique : « Raúl est quelqu’un d’introverti, avec beaucoup de personnalité. Mais c’est aux entraîneurs de savoir comment gérer chaque joueur. Comme un professeur avec ses élèves : chacun est différent, et il faut les intégrer. » Le club se veut rassurant : « RDT est en arrêt et sous contrôle des services médicaux. » Le président Martín Presa a même affirmé sur El Chiringuito qu’il ne souffrait d’aucune blessure physique, tout en refusant de préciser la nature du problème.

