Le Real Madrid se laisse accrocher par le Rayo Vallecano

Sans Bellingham, la fête est moins folle.

Vainqueur de Leipzig cette semaine en Ligue des champions, Madrid n’a pas réussi à s’imposer loin de ses bases ce dimanche en Liga, laissant Vallecano, pourtant en méforme, prendre un point (1-1). Tout avait pourtant bien commencé pour des Merengues qui ont rapidement pris l’avantage au score grâce à Joselu, bien placé à la réception d’un centre millimétré de Federico Valverde et clinique sur son tacle rageur, et ne se privant pas pour claquer une petite célébration à la Jude Bellingham. Derrière, le Real s’est quelque peu endormi et a laissé ses adversaires revenir sur penalty, obtenu grâce à une faute de main d’Eduardo Camavinga. Raúl de Tomás, ancien de la maison madrilène, s’est chargé de la sanction et a puni Andriy Lunin.

Le deuxième acte n’aura pas été bien plus glorieux pour les joueurs de Carlo Ancelotti, qui ont passé pas mal de temps à se plaindre de certaines décisions arbitrales et des nombreuses fautes de leurs hôtes du jour. Le technicien italien a bien tenté de faire basculer la partie en faveur des siens, en envoyant notamment Rodrygo puis Arda Güler dans la bataille, en l’absence de Bellingham, mais rien n’a fonctionné. Dans le temps additionnel, Carvajal a même récolté un deuxième carton jaune, laissant ses potes à dix.

Rien de très grave pour le Real, qui reste tranquillement premier avec six points d’avance sur Gérone, pendant que le Rayo souffle un peu après cinq défaites sur les six derniers matchs.

Le Rayo accroche le Real Madrid