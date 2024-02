L’auteur de l’olive à Lucas Ocampos connaît les premières sanctions auxquelles il s’expose

« L’Homme au doigt » était lui estimé à 141,3 millions de dollars.

Le supporter du Rayo Vallecano qui a mis une olive à Lucas Ocampos, alors que l’Argentin s’apprêtait à effectuer une touche lors du match opposant le Rayo Vallecano au Séville FC, va être puni. Le Comité permanent de la Commission d’État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance du sport espagnol a émis sa proposition de sanctions à travers un communiqué publié ce mercredi, pour sanctionner le mineur.

Le Comité prévoit une amende à hauteur de 6 000 euros, ainsi qu’une interdiction d’accès aux enceintes sportives pour une durée de 12 mois. Ce communiqué a également tenu à préciser que le fan franjirrojos et ses amis « ont fait preuve d’une attitude provocante face aux protestations du joueur » à la suite de ce geste inapproprié, avant de rappeler que le Rayo Vallecano et le Séville FC avaient tous deux condamné l’agression. Il ne reste plus qu’à attendre la décision du parquet des mineurs, qui avait été saisi par la Liga.

Rarement une olive n’avait donné autant d’huile.

