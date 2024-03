Les supporters du Rayo Vallecano contestent contre un projet de quitter leur stade

L’Europe des contestataires.

Après la quasi-totalité des supporters allemands, contestant l’arrivée de capitaux privés au sein de la ligue nationale, voilà une nouvelle colère générale, cette fois-ci venue d’Espagne. C’est le patrimoine qui est ici menacé, puisque les supporters du Rayo Vallecano protestent contre la volonté de leur président de quitter l’actuel stade de Vallecas pour en construire un nouveau. D’une capacité de 14 708 places, le stade, situé à Madrid, accueille le Rayo depuis 1976, soit près de 50 ans.

⚡Rayo Vallecano fans form a human chain around Vallecas in protest at President Presa's plans to move or build a new stadium. pic.twitter.com/EsoQEAY3WV

— Ruairidh Barlow (@RuriBarlow) March 2, 2024