Pronostic Séville Majorque : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville – Majorque : objectif, prendre ses distances avec la zone rouge

13e de cette Liga à l’aube de cette 32e journée, le FC Séville se donne de l’air dans cette 2e partie de saison. Virtuellement relégable à de nombreuses reprises, le club andalou compte à présent pas moins de 9 points sur la zone rouge après la défaite de Cadix le 18e devant le FC Barcelone (0-1). Séville a profité des faux pas de ses adversaires mais a aussi gagné des rencontres importantes récemment. 6 points récoltés lors des 2 dernières journées pour les coéquipiers de Sergio Ramos. Un premier succès devant Getafe en déplacement (0-1) et un autre 2 semaines plus tard pour ce déplacement dans les Canaries du côté de Las Palmas (0-2). Un petit effort encore et le FC Séville pourrait valider son maintien lors des prochaines journées de championnat.

De son côté, Majorque (15e au classement de Liga avec 31 points au compteur) est dans une situation plus précaire que le FC Séville. Ceci-dit, elle garde encore un bon matelas d’avance sur la zone rouge mais la situation n’est pas très stable pour la formation des Baléares. En réalité, cette dernière a récolté 4 points lors des 4 dernières journées de Liga, sur 12 possibles. Tout d’abord, une défaite encourageante chez le FC Barcelone (1-0), pour un succès à la maison pour la réception du Granada FC (1-0), ensuite le partage des points dans l’Estadio Mestalla (0-0) à Valence, pour finir avec un revers devant le Real Madrid (0-1) chez les insulaires. Rappelons aussi, cette finale perdue devant l’A.Bilbao au tir aux buts (1-1, 4-2 Tab) il y a 15 jour, qui a mis fin au rêve d’une 2e du Coupe du Roi pour le RCD. Le moral dans les chaussettes, Majorque pourrait rendre les armes dans le bouillonnant Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville dans une rencontre avec des buts où Y.En-Nesyri pourrait trouver la faille pour la 5e fois en 6 matchs.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

