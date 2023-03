Au charbon.

À quelques jours de la première liste de l’année des Bleus, le conflit entre Didier Deschamps et Karim Benzema a repris de plus belle. Au cœur du nouveau désaccord entre les deux hommes : le déroulement des évènements de la nuit du 19 au 20 novembre à Doha, celle durant laquelle le forfait de l’attaquant pour la Coupe du monde avait été acté. Le sélectionneur a pris le temps de détailler sa version dans des entretiens publiés ce vendredi soir par Le Parisien et Le Figaro, avant de voir le Madrilène lui répondre à sa manière sur Instagram. Dans une nouvelle story postée ce samedi, alors qu’il était blessé et absent pour le succès du Real contre l’Espanyol, KB9 en a rajouté une couche avec une photo dont il a le secret et ces quelques mots : « Bon bah je vais devoir m’expliquer pour le peuple. »

Karim Benzema annonce sur instagram qu’il va mettre les choses au clair ! 🔜 pic.twitter.com/F8S78mw0EF — Real Madrid FR (@FranceRMCF) March 11, 2023

Qu’on puisse enfin passer à autre chose.

