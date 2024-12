Nouveau coup d'arrêt pour Castello Lukeba

L’hiver au chaud.

Blessé à la cuisse gauche lors de la débâcle à domicile face à Wolfsburg samedi dernier (1-5), Castello Lukeba (21 ans) sera absent deux mois au minimum, comme l’a annoncé le club allemand dans un communiqué publié ce mardi. Si le vice-champion olympique français ne subira pas d’opération, son coach Marco Rose a déploré la rechute de son défenseur central lors d’une conférence de presse, à la veille du duel face à l’Eintracht Francfort ce mercredi en coupe d’Allemagne (20h45) : « La blessure était quand même plus grave que ce que l’on pensait. Il revenait tout juste d’une blessure, il a dû jouer immédiatement et ç’a été le match de trop ».

+++ Personal Update +++#Castello Lukeba hat sich am vergangenen Samstag beim Bundesligaspiel gegen den @VfL_Wolfsburg eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Damit fehlt der Verteidiger RB Leipzig rund zwei Monate. Die Verletzung wird konservativ behandelt.… pic.twitter.com/U5pwB7HeJg — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 3, 2024

Après avoir récemment prolongé à Leipzig jusqu’en 2029, l’ancien Lyonnais s’était déjà blessé début novembre avant de revenir sur les terrains suite à la trêve internationale. Cette nouvelle indisponibilité ne fait évidemment pas les affaires de son entraineur, qui ne peut que regretter « un cercle infernal qui a commencé avec David Raum et Xavi Simons. On a de moins en moins de joueurs et on doit prendre des risques ». Par dessus le marché, le RB Lepizig n’a plus gagné depuis fin octobre et une victoire face à Sankt Pauli (4-2), lors du précédent tour de coupe d’Allemagne…

Toujours ces foutues cadences…

Wolfsburg coule Leipzig, Leverkusen s’en sort face à l’Union