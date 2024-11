Florian Wirtz est incontournable en Ligue des champions cette saison

Un vrai Wirtzuose

À tout juste 21 ans, Florian Wirtz est en train d’écrire une symphonie. Numéro 10 du Bayer Leverkusen d’un Xabi Alonso dragué par tout les plus grands clubs, le jeune maestro a décroché pour la deuxième fois en cinq journées le titre de joueur de la semaine.

Le retour du numéro 10

Ce mardi, face à un Red Bull Salzbourg à court de taurine et sans ailes, Wirtz a ouvert le bal avec style. Dès la 8e minute, il transforme un penalty offert sur un plateau après une main de Baidoo. À la 30e, il danse à travers une défense perdue dans la valse, s’offre un doublé et sème un peu plus la panique. Et comme il n’est pas du genre à garder tous les bonbons pour lui, juste avant de sortir, le maestro régale Aleix Garcia d’une passe décisive parfaitement millimétrée.

1st: Florian Wirtz 2nd: Malik Tillman 3rd: Mateo Retegui 4th: Julián Alvarez Another Player of the Week award for Wirtz! 🏆@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/WnrBOOd7DY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 28, 2024

Et ce n’est pas une première. Lors de la première journée, c’est grâce à un doublé qu’il avait mis Feyenoord à genoux et gagné le titre de joueur de la semaine. Un premier pion juste devant la surface à la 5e minute pour donner le ton, suivi d’une reprise sur un centre à la 36e à ce Feyenoord qui a transformé le crâne de Pep Guardiola.

1st: Florian Wirtz 2nd: Harry Kane 3rd: Jamie Gittens 4th: Antoine Griezmann Florian Wirtz takes Player of the Week! 🏆@PlayStationEU || #UCLPOTW pic.twitter.com/0351QHbLMu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 20, 2024

Bon, tout n’est pas parfait. Contre Liverpool, les hommes de Xabi se sont pris un 4-0 qui pique. Pas grave : Wirtz a les épaules pour relever la tête. Depuis qu’il a survécu aux croisés à 19 ans plus rien ne semble arrêter celui qui compare son style de jeu à celui du magnifique mais inconstant João Felix.

Prochain défi : l’Inter, mardi 10 décembre. Parce que martyriser les plus petits c’est toujours plus facile.

Leverkusen dézingue Salzbourg