Pronostic Leipzig Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d’Allemagne

Francfort punit Leipzig

Leipzig s’est installé parmi les meilleures formations allemandes et a même remporté récemment cette Coupe d’Allemagne. L’équipe de Marco Rose avait terminé dans le top 4 l’an passé et avait lancé cet exercice sur la même continuité. Toutefois, cette belle dynamique s’est enrayée puisque Leipzig reste sur 6 matchs toutes compétitions confondues sans la moindre victoire (5 revers et 1 nul). En Bundesliga, les partenaires de Baumgartner se sont inclinés face à Dortmund, Hoffenheim et Wolfsbourg pour un nul contre Gladbach. Le week-end dernier, la bande de Rose a été humiliée à domicile par les loups de Wolfsbourg (1-5). Ce revers a fait reculer le club à la 4e position avec 9 points de retard sur le Bayern. Cette coupe d’Allemagne pourrait servir de déclic car les partenaires de Gulácsi sont en souffrance sur la scène européenne où ils ont perdu tous leurs matchs. Pour affronter l’Eintracht, Rose sera toujours privé de Xavi Simons, blessé.

En face, l’Eintracht est la bonne surprise de cette entame de Bundesliga. En effet, le club de Francfort est en seconde position du championnat avec 4 points de retard sur l’ogre bavarois. L’équipe entraînée par Toppmoller s’appuie sur la grande efficacité de son attaquant égyptien, Marmoush. En effet, le joueur de Francfort a déjà inscrit 13 buts pour 7 passes décisives. Le week-end dernier, l’égyptien a de nouveau frappé à Heidenheim avec un doublé. De plus, il peut compter sur le soutien d’Ekitike, auteur de 6 buts. En forme sur le plan national, l’Eintracht l’est également sur la scène européenne où il est en 3e position de Ligue Europa, à égalité avec la Lazio et Bilbao. Francfort arrive en pleine confiance à Leipzig sur une série de 7 victoires de rang toutes compétitions confondues. Sur cette lancée, l’Eintracht devrait profiter du passage à vide de Leipzig pour se qualifier pour les quarts de finale.

