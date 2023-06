Pronostic Leipzig Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono de la finale de Coupe d’Allemagne

Leipzig fait le doublé face à l’Eintracht Francfort

Vainqueur de la Coupe d’Allemagne l’an passé, Leipzig pourrait faire le doublé cette saison. En effet, les partenaires de Christopher Nkunku se sont de nouveau hissés en finale en explosant Fribourg (1-5) en demi-finale ou en prenant le meilleur sur le Borussia Dortmund (2-0) en quart. Comme la saison dernière, Leipzig finit fort la saison et vient de décrocher la 3e place de Bundesliga qui lui permet de disputer la prochaine Ligue des Champions. Pour rattraper le départ délicat du club, les dirigeants ont misé sur Marco Rose, qui a effectué un très bon travail. Dans ce sprint final, les coéquipiers de Forsberg sont en forme avec une très belle série de 6 victoires consécutives. Le bilan est même excellent sur les 10 dernières rencontres avec 9 succès pour un seul revers face au Bayer Leverkusen. En grande forme, Leipzig est notamment allé s’imposer pour la 1re fois de son histoire sur la pelouse du Bayern Munich (3-1) avant de confirmer le week-end dernier contre Schalke (4-2). Blessé une bonne partie de la saison, Nkunku revient fort avec un nouveau doublé le week-end dernier qui porte son total à 16 réalisations en championnat alors qu’il a manqué une dizaine de matchs pour blessures. Ce samedi, l’international français aura à cœur de briller pour sa der’ avec Leipzig avant de rejoindre Chelsea. Il a également marqué 2 buts en 2 matchs de Coupe.

En face, l’Eintracht Francfort est une équipe de Coupe. L’an passé, la formation de Francfort a remporté l’Europa League face aux Glasgow Rangers et s’était déjà imposé en Coupe d’Allemagne lors de l’édition 2017/18 en dominant le Bayern en finale. Pour arriver à ce stade de la finale, l’Eintracht a notamment dominé Stuttgart, l’Union Berlin ou Darmstadt. Malgré une bonne fin de saison, le club de Francfort a fini seulement 7e en terminant avec le même nombre de points que le Bayer Leverkusen mais une différence de buts défavorable. Le club est tout de même assuré de finir européen. Lors de la dernière journée, l’équipe dirigée par l’autrichien Glasner s’est imposée contre Fribourg (2-1) en toute fin de rencontre avec une nouvelle réalisation de Kolo Muani. L’ancien Nantais a passé un cap cette saison avec 15 buts inscrits et 11 passes délivrées. A l’instar de Leipzig, l’Eintracht va connaître des départs importants cet été, avec un Glasner qui a déjà précisé qu’il quittait le club comme Kamada. Vainqueur sortant de cette Coupe et ayant finit extrêmement fort, Leipzig semble le mieux armé pour s’imposer dans cette finale face à un Eintracht très faible en déplacement en cette fin de saison (7 défaites sur ses 10 derniers déplacements).

