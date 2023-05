Nkunku finit comeilleur buteur de Bundesliga alors que Kolo Muani détrône Mateta

KOKORIKO.

Au milieu d’une ultime journée de Bundesliga complètement folle, les joueurs français, et surtout les attaquants, ont brillé ce samedi. Auteur d’un doublé contre Schalke 04 et grand contributeur du succès de Leipzig (4-2), Christopher Nkunku émarge à 16 réalisations et est donc revenu à hauteur de Niclas Füllkrug tout en haut du classement. Une belle performance pour l’ancien du PSG, sachant qu’il a été blessé un bon moment, ce qui l’a même privé de Coupe du monde. Randal Kolo Muani finit lui à une longueur du duo de tête, grâce à son ultime but, inscrit en fin de match lors de la victoire de Francfort contre Fribourg (2-1). Avec quinze pions, il dépasse donc Jean-Philippe Mateta (14) qui détenait le record de buts lors d’une première saison en Bundesliga pour un Français.

