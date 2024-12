Liverpool et Arsenal à l’arrêt, Newcastle roule sur Leicester

Sale temps pour les gros poissons.

Respectivement opposés à Fulham et Everton, Liverpool et Arsenal n’ont su faire la loi dans leur antre, chacun se contentant du nul. Les Reds s’en contenteront après plus de 70 minutes à dix, la faute à une grossière erreur d’Andy Robertson en position de dernier défenseur (2-2). Avant cela, Andreas Pereira avait trouvé la faille sur un centre d’Antonee Robinson. Cody Gakpo a égalisé sur une offrande téléguidée de Mohamed Salah, Rodrigo Muniz pensé donner la victoire aux siens et Diogo Jota finalement arraché un point qui pourrait s’avérer précieux dans la course au titre. Dans la capitale, les Gunners ont connu bien moins de péripéties, butant inlassablement sur des Toffees qui n’auront tenté que deux pauvres frappes, non cadrées. Résultat : un score nul et vierge (0-0), malgré une large domination et une occasion manquée de repasser provisoirement devant Chelsea.

SALAH – GAKPO un duo qui marche 🔥 Magnifique centre de Salah qui trouve parfaitement Gakpo, Liverpool revient alors qu'ils sont à 10 contre 11 🍬#LIVFUL | #PremierLeague pic.twitter.com/px4gPI49hQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 14, 2024

Newcastle en promenade, Wolverhampton en perdition

L’après-midi n’est en revanche pas perdu pour tout le monde, puisque Newcastle s’est fait plaisir en giflant Leicester à St James’ Park (4-0). Une frappe placée depuis l’entrée de la surface et une finition croisée en bout de chaîne pour Jacob Murphy, une tête gagnante après une remise de Lewis Hall sur coup franc pour Bruno Guimarães et un tap-in du crâne pour Alexander Isak : le récital est total. Enfin, Ipswich est venu à bout de Wolves en grande difficulté sur le gong, dans le match de la peur (1-2).

Morale de l’histoire, le divertissement est partout en Premier League.

Arsenal 0-0 Everton

Liverpool 2-2 Fulham

Buts : Gakpo (47e) et Jota (85e) pour les Reds // Pereira (11e) et Muniz (76e) pour les Cottagers

Expulsion : Robertson (17e)

Newcastle 4-0 Leicester

Buts : Murphy (30e et 60e), Guimarães (47e) et Isak (50e)

Wolverhampton 1-2 Ipswich

Buts : Cunha (72e) pour les Wolves // Doherty (15e, CSC) et Taylor (90e+2) pour les Tractor Boys

