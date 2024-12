Première Ligue : l’Olympique lyonnais étrille Nantes

Lyon 5-1 Nantes

Buts : Dumornay (11e et 24e), Horan (22e), Gilles (31e) et Majri (74e) pour l’OL // Robillard (53e) pour Nantes

Qui arrêtera les Lyonnaises ?

Toujours invaincues cette saison, les joueuses de Joe Montemurro n’ont fait qu’une bouchée des Nantaises, croquées tout cru en une mi-temps à peine. Melchie Dumornay a mis l’OL sur les bons rails en ouvrant bien son pied pour commencer le festival (1-0, 11e), avant de s’offrir un doublé quelques minutes plus tard en marquant dans le but vide après un bon service de Kadidiatou Diani (3-0, 24e). Juste avant, Lindsey Horan avait aggravé la marque d’une tête sur coup franc (2-0, 22e). Vanessa Gilles s’est elle aussi fait plaisir en profitant d’un cafouillage pour pousser le ballon au fond, à bout portant (4-0, 31e). En début de seconde période, Camille Robillard, inspirée à la retombée d’un centre venu de la droite, a sauvé l’honneur pour les Nantaises (4-1, 53e). Le show lyonnais s’est conclu avec le plus beau but de la soirée : une jolie frappe du gauche signée Amel Majri, qui a terminé sa course sous la barre d’Emily Burns (5-1, 74e).

L’OL reprend trois points d’avance sur le PSG tout en haut du classement, Nantes est huitième.

