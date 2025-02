Lyon s’offre une internationale brésilienne et un transfert record

Directement dans le Guinness Book.

L’Olympique lyonnais a annoncé ce dimanche la signature de la jeune défenseuse internationale brésilienne Tarciane, 21 ans. La vice-championne olympique de Paris s’est engagée avec les Fenottes jusqu’en 2029, soit pour quatre saisons et demie, et quitte donc la franchise américaine des Houston Dach, où elle évoluait depuis près d’un an. Selon le média d’outre-Atlantique Squad Depth, ce transfert serait évalué à 960 000€ environ, soit un record pulvérisé pour le championnat de France (et tout proche du montant déboursé par Chelsea pour faire venir Naomi Girma, record absolu). Un énorme coup pour l’équipe désormais détenue par Michele Kang.

L’écart avec la concurrence hexagonale semble de nouveau gigantesque.

